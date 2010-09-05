183 هزار هکتار از بیابانهای خراسان شمالی قابل احیا هستند

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این وسعت از بیابانها در شهرستانهای جاجرم، گرمه و اسفراین قرار دارد که از این میزان، 43 هزار هکتار عارضه های بیابانی شامل اراضی شور، اراضی بدون پوشش، نمک زار و بقیه اقلیم بیابانی است.

وی مطالعه طرح مدیریت جنگلی مطالعه طرحهای اجرایی، نهال کاری و بذرکاری در بیابان، مدیریت هرزآب و ایجاد بادشکن را از جمله طرحهای بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی دانست.



صابری سطح جنگلهای دست کاشت در سطح این استان را نیز سه هزار و 400 هکتار عنوان کرد و گفت: این جنگل کاری در مناطق جاجرم، گرمه و اسفراین صورت گرفته است.



وی گفت: از ابتدای سال جاری 279 هکتار از سطح عرصه‌های اراضی ملی و منابع طبیعی استان که به صورت غیرمجاز توسط افراد سودجو تصرف شده بود، در قالب اجرای 70 فقره از احکام صادره از سوی مراجع قضایی استان، از متصرفین خلع ید و به بیت المال بازگردانده شد.



مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی افزود: با این اقدام حدود 70 نفر بر اساس ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به جرم تخریب و تجاوز به منابع طبیعی، پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.



صابری به راه‌اندازی پاسگاه‌های ویژه در اداره‌های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها تابعه اشاره کرد و افزود: هدف عمده از تاسیس این پاسگاه‌ها در راستای ایجاد یگان حفاظت در بدنه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به منظور سرعت بخشیدن به اجرای احکام قضایی سنواتی بدون اقدام و برخورد با هرگونه بهره‌برداری و تخریب غیرمجاز از سطح جنگلها و مراتع استان است.



وی گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان آمادگی دارد به صورت شبانه‌روزی گزارشات تخریب و تصرف اراضی ملی را دریافت و رسیدگی کند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از مردم استان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار درخصوص تجاوز تصرف و قاچاق منابع طبیعی را به شماره رایگان 09696 ستاد خبری یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان اطلاع دهند.



حوزه منابع طبیعی خراسان شمالی دو میلیون و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۳۶‬هکتار وسعت دارد که از این وسعت بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار مرتع، بیش از ‪۱۸۳‬ هزار هکتار بیابان و ‪ ۴۳۴‬هزار و ‪ ۵۵۰‬هکتار جنگل است.