۲۷ بنای غیرمجاز در اراضی ملی سوادکوه شمالی قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن کریمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طی چهار ماهه نخست سال جاری و در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ۲۱ هزار و ۴۲۸ مترمربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.
وی افزود: در جریان اجرای این حکم قضائی، ۲۷ بنای احداثشده در محدوده اراضی ملی شناسایی و پس از قلع و قمع، عرصه پاکسازی شد.
دادستان سوادکوه شمالی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی در صیانت از انفال و اراضی ملی هیچگونه تسامحی نخواهد داشت، تصریح کرد: برخورد با متعرضان منابع طبیعی یک سیاست جدی و مستمر است و با همکاری دستگاههای ذیربط ادامه خواهد یافت.
کریمی همچنین گفت: حفظ جنگلها و مراتع به عنوان سرمایههای عمومی، نیازمند مشارکت همه دستگاهها و همراهی مردم است و هرگونه تصرف و ساختوساز غیرمجاز در این عرصهها جرم محسوب میشود و با آن به صورت قاطع برخورد خواهد شد.
