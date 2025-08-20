۲۷ بنای غیرمجاز در اراضی ملی سوادکوه شمالی قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن کریمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طی چهار ماهه نخست سال جاری و در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۲۱ هزار و ۴۲۸ مترمربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

وی افزود: در جریان اجرای این حکم قضائی، ۲۷ بنای احداث‌شده در محدوده اراضی ملی شناسایی و پس از قلع و قمع، عرصه پاکسازی شد.

دادستان سوادکوه شمالی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی در صیانت از انفال و اراضی ملی هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت، تصریح کرد: برخورد با متعرضان منابع طبیعی یک سیاست جدی و مستمر است و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه خواهد یافت.

کریمی همچنین گفت: حفظ جنگل‌ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های عمومی، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است و هرگونه تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در این عرصه‌ها جرم محسوب می‌شود و با آن به صورت قاطع برخورد خواهد شد.