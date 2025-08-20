  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

۲۷ بنای غیرمجاز در اراضی ملی سوادکوه شمالی قلع و قمع شد

۲۷ بنای غیرمجاز در اراضی ملی سوادکوه شمالی قلع و قمع شد

سوادکوه شمالی - دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی از تخریب ۲۷ بنای غیرمجاز و آزادسازی بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن کریمی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طی چهار ماهه نخست سال جاری و در راستای اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۲۱ هزار و ۴۲۸ مترمربع از اراضی ملی که به صورت غیرقانونی مورد تصرف قرار گرفته بود، خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

وی افزود: در جریان اجرای این حکم قضائی، ۲۷ بنای احداث‌شده در محدوده اراضی ملی شناسایی و پس از قلع و قمع، عرصه پاکسازی شد.

دادستان سوادکوه شمالی با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی در صیانت از انفال و اراضی ملی هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت، تصریح کرد: برخورد با متعرضان منابع طبیعی یک سیاست جدی و مستمر است و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ادامه خواهد یافت.

کریمی همچنین گفت: حفظ جنگل‌ها و مراتع به عنوان سرمایه‌های عمومی، نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم است و هرگونه تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در این عرصه‌ها جرم محسوب می‌شود و با آن به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

کد خبر 6565969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها