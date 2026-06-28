به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر یکشنبه با حضور در اداره کل دادگستری استان سمنان و دیدار با حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن قدردانی از زحمات دستگاه قضا استان سمنان، اظهار کرد: حفاظت از مراتع، جنگل‌های دست‌کاشت، کویر و بیابان با تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت دنبال می‌شود.

وی حفاظت از منابع طبیعی را ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و امنیت ملی دانست و توضیح داد: هر میزان سرمایه‌گذاری در حوزه امنیت غذایی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای امنیت ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: مدیریت مراتع، حفاظت از اراضی ملی، تعیین و تثبیت مرز مستثنیات، مقابله با زمین‌خواری، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری، بیابان‌زدایی، واگذاری اراضی ملی در چارچوب قانون، نظارت بر فعالیت معادن و تأمین اراضی مورد نیاز طرح‌های ملی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این اداره کل است.

رهایی از برخورد جدی با پرونده‌های قاچاق چوب تاغ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها با همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول با جدیت پیگیری می‌شود و تعامل سازنده دستگاه قضایی با منابع طبیعی نقش مؤثری در کاهش تخلفات و حفاظت از انفال داشته است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از شش هزار همیار طبیعت در استان، مشارکت مردمی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حفاظت از عرصه‌های طبیعی دانست و اضافه کرد: توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی با همراهی مردم، ضامن صیانت از سرمایه‌های ملی است.

وی با اشاره به وسعت عرصه‌های تحت مدیریت و کمبود نیروی انسانی و اعتبارات، خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در میان دستگاه‌های اجرایی استان بیشترین تعداد پرونده‌های حقوقی و قضایی را در مراجع قضایی دارد و رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند تعامل و همکاری مستمر با دستگاه قضایی است.