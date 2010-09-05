عمده مشکل اصلی شهر هرمز اشتغال و کوتاه سازی راه است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در جزیره هرمز افزود: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب شد تا جزایر هرمز، لارک و هنگام به منطقه آزاد قشم الحاق شود.

فرماندار قشم در ادامه گفت: این مصوبه تا دو ماه آینده جهت تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که با تصویب این طرح هرمز از این برون رفت خارج خواهد ساخت.

وی نیز گفت: با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کل شهرستان قشم به منطقه آزاد تبدیل شود و جزیره هرمز به منطقه آزاد الحاق گردد موجب اشتغال و ورود هرمز به بازار تجارت آزاد محقق می شود.

وی همچنین بیان داشت: در مواقع طوفانی بودن دریا شناورهای تندرو و سنگین در مسیر هرمز - بندرعباس تردد می کنند.

ایران نژاد بیان داشت: با توافقی که بین اداره بنادر و دریا نوردی قشم و بخشداری هرمز و فر مانداری صورت گرفته در زمان طوفانی بودن دریا جهت دسترسی بهتر و آسان مسافرین و اهالی جزیره هرمز از یک فر وند شناور تندرو و سنگین در این مسیر استفاده می شود.

وی خاطرنشان ساخت: با گلایه های که مردم هرمز از جهت تعطیلی اسکله مسافری حقانی در زمانی مواج بودن دریا توسط اداره بنادر و دریا نوردی داشتند با پیگیری های که انجام گردید.

ایران نژاد گفت: از این پس شهر وندان و دانشجویان در زمانی که شرایط آب و هوای دریا مواج باشد می توانند از این امکانات استفاده کنند.