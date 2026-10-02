به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت یکی از پروژه‌های پیشران استان محسوب می‌شود که در فاز نخست زمینه اشتغال بیش از ۵۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید این مجموعه ۱۰۰ تن گوشت ماهی و ۱۰ تن خاویار است که در فاز نخست، تولید ۱۰۰ تن گوشت ماهی و یک‌ونیم تن خاویار پیش‌بینی شده است.

همکاری برای بهره‌برداری از پروژه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به تأکیدات استاندار لرستان بر تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران توسعه استان، گفت: همکاری‌های ویژه‌ای برای افتتاح فاز نخست این طرح اقتصادی و همچنین پرداخت تسهیلات به آن انجام شده است.

امیدی افزود: تلاش شده است با رفع موانع و فراهم کردن زمینه‌های لازم، فاز نخست این مجتمع هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

مجتمع خاویاری سپیددشت؛ طرحی برای رونق تولید و اشتغال

وی با اشاره به آثار اقتصادی اجرای این پروژه در منطقه بیان کرد: اجرای مجتمع پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت می‌تواند تحول قابل توجهی در منطقه ایجاد کرده و به رونق اقتصاد، تولید و اشتغال مردم منطقه کمک کند.

واگذاری پروژه نیمه‌تمام با سازوکار ماده ۲۷

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: این طرح یکی از واگذاری‌های موفق پروژه‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سازوکار ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) است.