به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری شامگاه جمعه درنشست جمع با اصحاب رسانه مازندران با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به افکار عمومی اظهار داشت: رسانه‌ها باید با نگاهی تخصصی، وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان مجلس را برای مردم تبیین کنند تا مطالبات شهروندان بر اساس واقعیت‌های موجود و اولویت‌های اجرایی پیگیری شود.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه شمالی و سیمرغ همچنین با اشاره به خلأهای حوزه رسانه در استان تصریح کرد: «فقدان نمایشگاه جامع رسانه در مازندران به وضوح احساس می‌شود؛ در حالی که چنین رویدادهایی می‌تواند بستری مناسب برای تبادل نظر، هم‌افزایی نخبگان و ارتقای فضای اطلاع‌رسانی استان فراهم کند.»

طرح اصلاح بودجه در جهت تقویت معیشت عمومی

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی جامعه بیان کرد: «طرحی کارشناسی با محوریت اصلاح ساختار بودجه و تمرکز بر موضوع معیشت در دست تدوین داریم که شخصاً این طرح را در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهم داد تا گامی موثر در پاسخ به مطالبات معیشتی برداشته شود.

وی همچنین در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شوراها بیان کرد: در این زمینه جلسات و مکاتبات لازم در حال انجام است تا در مناطقی که امکان برگزاری سراسری وجود ندارد، تصمیمات اجرایی متناسب با شرایط هر شهرستان اتخاذ شود.

اقتصاد دریامحور با منطقه آزاد مازندران جان می‌گیرد

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی اظهار داشت: متأسفانه اقتصاد دریامحور در کشور به‌طور جدی شکل نگرفته است. در مازندران، تمرکز بر ایجاد منطقه آزاد تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش‌تر، طرح منطقه آزاد به‌صورت «لکه‌ای» دنبال می‌شد که ناکارآمد بود، اما اکنون با تغییر این رویکرد به ایجاد منطقه آزاد جامع، بستر تقویت بنادر فراهم شده است.

کشوری ادامه داد: تعیین تکلیف نهایی منطقه آزاد، پیش‌شرط تقویت اقتصاد دریامحور است و امیدواریم با تحقق این امر، صادرات در بنادر شمالی تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

تعیین تکلیف پروژه‌های بر زمین‌مانده؛ از کتابخانه تا شهرک فرهنگیان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه پرداخت و گفت: کتابخانه شهید کشوری که ۲۵ سال بلاتکلیف بود، اکنون در مسیر ساماندهی قرار گرفته است. همچنین، تعریض و روکش آسفالت جاده سیمرغ به جویبار به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های زیرساختی، در حال اجراست و با تزریق بودجه تکمیلی، تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

این نماینده مجلس همچنین به الحاق شهرک فرهنگیان به بافت شهری اشاره کرد و گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده با اداره‌کل راه و شهرسازی، پیگیری الحاق این شهرک به بافت شهری در حال انجام است تا ساکنان این منطقه از خدمات استاندارد شهری بهره‌مند شوند.

کشوری در پایان با اشاره به تخصیص منابع مالی برای توسعه مناطق محروم خاطرنشان کرد: علی‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای، با پیگیری‌های مستمر موفق به جذب اعتباراتی معادل ۳ برابر بودجه معمول شهرستان سیمرغ شدیم که این تخصیص، گامی اساسی در جهت جبران عقب‌ماندگی‌های عمرانی و زیرساختی این منطقه خواهد بود