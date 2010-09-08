به گزارش خبرنگار مهر، یک دانشجوی طراح و برنامه نویس در وبلاگی نسبت به هک سایت وزارت علوم هشدار داده و اعلام کرده است که سایت وزارت علوم و اکثر وبسایت های دولتی دارای حفره های امنیتی فراوانی هستند که می توان به راحتی آنها را هک کرد.

وی گفته که اینجانب توانسته ام در کوتاهترین زمان به پنل سایت وزارت علوم راه پیدا کنم.



این فرد اعلام کرده که سعی در خرابکاری نداشته و از درج مطالب در سایت وزارت علوم خودداری می کند اما صرفا جهت هشدار امنیتی به این سایت تنها پنل هایی که به آن نفوذ شده را اعلام می کند.



محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این موضوع را رد یا تایید نمی کنم گفت: سایت وزارت علوم بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد و اطلاعات محرمانه ای ندارد که مورد هک و نفوذ قرار گیرد.



وی با اشاره به وبسایتهایی مانند سازمان سنجش که دارای اطلاعات محرمانه و اساسی هستند و از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند گفت: سایت وزارت علوم فعلا دارای اطلاعات مهم و حیاتی نیست به همین دلیل شاید درگاههای امنیتی آن بسیار بالا نباشد.



مهدی نژاد نوری با بیان اینکه "اینجانب متخصص نرم افزار نیستم" اضافه کرد: لذا اینکه کسی این ادعا را داشته باشد شخصا نه قبول می کنم نه آن را رد می کنم و این ادعا باید مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا سایت رسمی وزارت علوم به دلیل نداشتن اطلاعات محرمانه نباید از نظر امنیت قابل اطمینان باشد گفت: اگر چیزی دارای ارزش بسیار بالایی نباشد به محافظت کمتری نیازمند است.



معاون وزیر علوم با تاکید بر اینکه وزارت علوم هیچ ادعایی ندارد که وبسایتی طراحی کرده که دنیا نمی تواند به آن نفوذ کند ادامه داد: این نحوه برخورد با امنیت یک سایت هیچ موضوعیتی ندارد و چیز خاص و خارق العاده ای نیست.



وی خاطرنشان کرد: اگر کسی قوانین کشور را در هر بخشی زیر پا می گذارد تبعات خاص خود را دارد و در بخش جرایم رایانه ای نیز نهادهایی هستند که این موضوع را پیگیری کنند.



به گفته وی همه چیز یک مجموعه انحصارا مراقبت در درون خودش نیست بلکه کل سیستم اجتماعی این فضای امن را ایجاد می کند.