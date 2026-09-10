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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

هشدار درباره جولان رفتارهای پرخطر نوجوانان در معابر شاهرود

هشدار درباره جولان رفتارهای پرخطر نوجوانان در معابر شاهرود

شاهرود- دادستان عمومی و انقلاب شاهرود بر ضرورت شناسایی و کنترل رفتارهای پرخطر نوجوانان تأکید کرد و گفت برای صیانت از جان شهروندان نباید منتظر وقوع حادثه ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دفتر خود، با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حوادث مرتبط با نوجوانان، اظهار کرد: در چارچوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حمایت از این قشر تنها به اقدامات پس از وقوع حادثه محدود نمی‌شود و پیشگیری، آموزش و نظارت مؤثر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر مسئولیت خانواده‌ها و دستگاه‌های متولی در این زمینه، افزود: توجه به رفتارهای پرخطر نوجوانان و اقدام به‌موقع برای پیشگیری از بروز حوادث، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود با اشاره به تردد برخی نوجوانان با موتورسیکلت در معابر شهری، بر ضرورت توجه جدی خانواده‌ها به نحوه استفاده فرزندان از وسایل نقلیه و رعایت مقررات تأکید کرد.

امیری تصریح کرد: بی‌احتیاطی و رانندگی پرخطر در معابر شهری می‌تواند سلامت و امنیت سایر شهروندان را نیز به مخاطره بیندازد و در مواردی که رفتار رانندگان واجد وصف تخلف یا جرم باشد، موضوع مطابق مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با خودروهای دارای سرعت غیرمجاز و رانندگانی که با حرکات و رفتارهای مخاطره‌آمیز موجب ایجاد خطر برای شهروندان می‌شوند، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از حوادث و صیانت از جان و سلامت شهروندان نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول، خانواده‌ها و خود مردم است و نباید منتظر وقوع حادثه ماند؛ بلکه باید با شناسایی رفتارهای پرخطر و اقدام به‌موقع، از تبدیل شدن آنها به حادثه و آسیب جلوگیری کرد.

کد مطلب 6943423

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