همتی: تحریم ابزار فشار است، نه ابزار تعیین سرنوشت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریم‌ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیت‌های درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.



به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد.



رییس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره گفت: قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.