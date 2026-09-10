همتی: تحریم ابزار فشار است، نه ابزار تعیین سرنوشت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریمها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی خاطرنشان کرد: فشار اقتصادی یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکاییها را افزایش میدهد.
رییسکل بانک مرکزی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات کنگره گفت: قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده در کنار ایجاد برخی محدودیت درآمدی و تجاری، تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مجموعه تحریمها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا اعلام کرد آنچه تاکنون توسط امریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیتهای درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تاثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
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