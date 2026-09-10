به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در پی بارش‌های شدید روزهای اخیر و بروز آبگرفتگی و خسارت به برخی واحدهای مسکونی، از آمادگی تیم‌های کارشناسی و فنی این نهاد برای ارائه خدمات به شهروندان خبر داد.

بر اساس اعلام بنیاد مسکن گیلان، در پی هشدارهای هواشناسی و تشدید بارش‌ها که موجب آبگرفتگی معابر و نگرانی شهروندان درباره احتمال آسیب به واحدهای مسکونی روستایی و شهری شده است، ستادهای پاسخگویی این نهاد در شهرستان‌های هدف فعال شده‌اند.

بر این اساس، تیم‌های کارشناسی و فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روز جمعه ۲۰ شهریور از ساعت ۷ تا ۱۷ در ادارات بنیاد مسکن شهرستان‌های رشت، خمام، رودسر، لنگرود، لاهیجان، سیاهکل و املش مستقر خواهند بود.

این تیم‌ها ضمن بررسی و رصد وضعیت مناطق تحت پوشش، آماده ارائه مشاوره، تشکیل پرونده و ثبت گزارش‌های اولیه مربوط به خسارت‌های وارده به واحدهای مسکونی هستند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان اعلام کرده است که اقدامات کارشناسی و ثبت خسارت‌ها با هدف تسریع در روند خدمات‌رسانی و فراهم شدن زمینه تعمیر و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده انجام می‌شود.

این نهاد از مالکان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از بارش‌های اخیر خواسته است در زمان اعلام‌شده، با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات بنیاد مسکن در شهرستان‌های یادشده مراجعه کنند.

بر اساس این اطلاعیه، تیم‌های کارشناسی بنیاد مسکن روز جمعه از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ آماده پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های شهروندان خواهند بود.