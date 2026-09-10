رونمایی رسمی از پوستر «ایران جان–آذربایجان شرقی ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «ایران جان» این‌بار با محوریت استان آذربایجان شرقی، از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه برگزار می‌شود و ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها، فرهنگ، هنر و توانمندی‌های این استان را در قاب رسانه ملی به تصویر می‌کشد.

پوستر «ایران جان–آذربایجان شرقی ایران» با بهره‌گیری از تصاویر و نمادهای هویتی استان، از جمله چهره‌های شاخص، شخصیت‌ها و علمای برجسته آذربایجان شرقی، طراحی شده است؛ رویکردی که تلاش دارد بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این خطه را در قالبی بصری و متناسب با فضای رویداد به نمایش بگذارد.

این رویداد با هدف معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و تقویت شناخت مخاطبان سراسر کشور از پیشینه، فرهنگ، هنر، جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های این استان در رسانه ملی برگزار خواهد شد.