به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه تخصصی عکس سفره‌های ایرانی اسلامی با تقدیر از برگزیدگان عصر امروز چهارشنبه 17 شهریورماه با یکساعت و نیم تاخیر ساعت 16:30 در تالار ناصری خانه هنرمندان برگزار شد.

محمدصالح حجت الاسلامی دبیر این مراسم گفت: این نمایشگاه چند مسابقه در سطح ملی به صورت سفره‌های ایرانی اسلامی به مناسبتهای مختلف برگزار کرده است. از سال 87 چند مسابقه برپا کرده‌ایم اما در سال گذشته به دلیل تقارن ایام محرم با شب یلدا از برگزاری مسابقه شب یلدا چشم پوشی کردیم. همانطور که می‌دانید سفره در فرهنگ ما ارزش بالایی دارند به همین دلیل روی چنین مسابقه‌ای متمرکز شدیم.

وی در ادامه افزود: دبیرخانه دائمی مسابقات فرهنگی هنری سفره‌های ایرانی اسلامی تنها دبیرخانه‌ای است که در طول سال چهاربار عکس‌ سفره‌های افطاری را به نمایش گذاشته است. همزمان با نمایشگاه عکس سفره‌های ایرانی اسلامی در خانه هنرمندان تعدادی از عکسها هم در کافه گالری در موزه سینما به نمایش گذاشته شده است. البته به خاطر محدود بودن فضای خانه هنرمندان تعدادی از عکسهای روی LCD (صفحه نمایشگر) در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این مراسم چند کلیپ در ارتباط با داوری عکسها و نمایشگاه عکس سفره‌های ایرانی اسلامی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم پخش شد.

در بخش سفره هفت سین قاسم شیشه‌گران از تهران، جمشید فرج وند فردا از بیجار و نرگس رادمان از تهران به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در این بخش آلفرد یعقوب‌زاده شایسته تقدیر شد.

در بخش سفره حسینی هم کلثوم ریاحی از تهران، داود کهن ترابی از کرج و سیدعلی حسینی از سبزوار به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند و حمید شهرزاده از مشهد هم شایسته تقدیر در این بخش شد.

در پایان این مراسم از مدیران، داوران و خبرنگاران تقدیر کردند. در بخش خبرنگاران از فاطمه عودباشی خبرگزاری مهر، فاطمه حامدی خواه از خبرگزاری فارس، مجید احمدی خبرگزاری ایلنا، آزاده فضلی از برنا و ... تقدیر به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد، محمود شالویی مدیر مرکز هنرهای تجسمی، مجید جوزانی مدیر خانه هنرمندان و حسن ربیعی مدیرکل روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه حضور داشتند، اما همه آنها بعد از گذشت 10 دقیقه به دلیل پیش آمدن کار مراسم را ترک کردند.

دکترسیدمحمدحسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عصر امروز چهارشنبه 17 شهریور از نمایشگاه تایپوگرافی اسماء الحسنی و سفره های ایرانی اسلامی بازدید به عمل آورد.