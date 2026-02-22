به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان از دیرباز برای هنرمندان فرصتی بوده تا درونمایههای «عزلت، تزکیه، روشنایی و مکاشفه» را در آثار خود بروز دهند. این ماه، تجلی نوعی بازگشت به خود است و همین روح تأملبرانگیز در نقاشی، نگارگری، خوشنویسی و عکاسی نمود پیدا کرده است.
در گزارش پیشرو، به آثاری که هنرمندان در مواجهه با ماه مبارک رمضان نهفقط از منظر دینی، بلکه با نگاهی زیباییشناسانه، انسانگرایانه و درونی خلق کردهاند، میپردازیم.
الهام معنوی در نقاشی با استفاده از رنگ
در عرصه نقاشی، بسیاری از هنرمندان با بهرهگیری از رنگهای آرام و طیفهای طلایی و فیروزهای، فضایی از سکون و معنویت را تصویر کردهاند. نمونههای شاخص این نوع، تابلوهای انتزاعی از آرامش سحر و افطار که نور کمرنگ سپیده و شعف افطار را با ترکیبهای نرم و گرم نمایش میدهند، هستند. استفاده از خطهای اسلامی و اشکال هندسی برای بیان هماهنگی میان عبادت، نظم و وحدت درونی، از دیگر آثار این فضا است.
برخی آثار معاصر، ماه رمضان را نه فقط آئین، بلکه تجربهای عرفانی میدانند؛ مثلاً در آثار نقاشانی چون سهراب سپهری و حسین زندهرودی، سادگی و خلوت رنگها تداعیکننده سکوت درونی روزهدار است.
خوشنویسی؛ تجلی ذکر و کلام الهی
در خوشنویسی اسلامی، رمضان بستری برای خلق آثار مبتنی بر آیات مربوط به روزه، شب قدر و رحمت الهی بوده است. هنرمندان با تکیه بر ترکیب «نور و قلم»، به نوعی تعبیر بصری از مفهوم ذکر و پیوند انسان با خدا دست یافتهاند.
آثار خوشنویسان معاصر اغلب نمایانگر مراقبت در نوشتن، نظم در حرکت قلم و تکرار ذکری در فرم هستند، گویی خود عمل خوشنویسی نوعی عبادت است. به این معنی که این موضوع بر جنبه درونی و مراقبهگونِ خوشنویسی در هنر اسلامی، بهویژه در ماه رمضان، تأکید دارد. در واقع، بسیاری از خوشنویسان معاصر نه فقط بهدنبال زیبایی بصری، بلکه در پی تجربه روحانی از خودِ فرایند نوشتن هستند.
در هنر خوشنویسی، هر حرف و هر نقطه با «تأمل و آگاهی کامل» نوشته میشود. این دقت در نگارش، شبیه مراقبه است؛ هنرمند باید ذهن را از حواس بیرونی تهی کند تا دست، گوشبهفرمان دل شود. در ماه رمضان که ماه سکوت، تأمل و انقطاع از دنیا است، این مراقبت معنای عمیقتری پیدا میکند. هنرمند خوشنویس هنگام نگارش آیات یا اذکار، در نوعی همدلی با معنای کلمات قرار میگیرد و تلاش میکند جسم و جان را با ریتم ذکر هماهنگ کند.
حرکت قلم در خوشنویسی اسلامی، صرفاً از جنس مهارت فنی نیست؛ بلکه نوعی «تجلی نظم کیهانی» است. در فلسفه هنر اسلامی، زیبایی از هماهنگی و نظم ناشی میشود، همان نظمی که در آفرینش و عبادت نیز وجود دارد. وقتی خوشنویس با دقت زاویه قلم را نگه میدارد و بین خطوط نسبت ایجاد میکند، در واقع الگویی از تعادل و توازن درونی را روی صفحه میآورد؛ این نظم جسمانی، انعکاس نظم روحی است.
در بسیاری از آثار خوشنویسان معاصر، واژهها و جملات دینی مانند «هو»، «بسمالله»، «الحمدلله» بارها تکرار میشوند. این تکرار صرفاً تزئینی نیست؛ بلکه نوعی «ذکر بصری» است. همانطور که مؤمن ذکر را با زبان تکرار میکند تا دلش آرام گیرد، خوشنویس نیز ذکر را با قلم تکرار میکند تا حضور الهی را در فرم تجربه کند.
خوشنویسی بهعنوان عبادت
در نتیجه سه مرحله بالا، عمل خوشنویسی دیگر فقط تولید اثر هنری نیست، بلکه نوعی عمل عبادی محسوب میشود. لحظهای که هنرمند «نوشتن» را نه به قصد نمایش، بلکه برای یادآوری حضور خداوند انجام میدهد، هنر از سطح زیبایی به سطح معنویت ارتقا پیدا میکند. بنابراین، میتوان گفت خوشنویسی در زمینه معنوی رمضان، به یک شکل از نیایش بصری تبدیل میشود؛ نیایشی که در آن، قلم همانقدر نقش دارد که دعا و ذکر در زبان انسان.
هنر عکاسی؛ لحظات جمعی و سکوت فردی
عکاسان در آثار خود به ۲ مورد توجه داشتهاند؛ اول «مستندنگاری اجتماعی رمضان» که به سفرههای افطار جمعی، کودکان در مساجد و تعاملات انسانی در فضای معنوی میپردازد. دوم، «نگاه شاعرانه و درونگرا» که تمرکز بر نور شمع، سایه در محراب، یا چهره آرام روزهدار در لحظه دعا و ... دارد. نگاه شاعرانه و درونگرا که در عکس نمود پیدا میکند، بیشتر گرایش به «زیباییشناسی سکوت» دارد؛ جایی که زمان کند میشود و حضور انسان در لحظه عبادت برجسته میشود.
در سالهای اخیر، جشنوارهها و مسابقات متعددی توسط نهادها و وزارتخانههای مختلف با محوریت رمضان و با صرف هزینه و زمان زیادی برگزار شدهاند اما جدیترین و اولین رویداد و مسابقهای که سبب شد نگاه دقیقتری به عکاسی رمضان و سفرههای افطاری در جامعه هنری ایجاد شود، سلسله مسابقات فرهنگی هنری عکاسی از «سفرههای ایرانی اسلامی» به دبیری محمدصالح حجتالاسلامی بود که به بستری برای تلفیق هنر، فرهنگ و آئینهای بومی رمضان تبدیل شد. ویژگیها و اهداف این مسابقات که به چهار رویداد ایرانی اسلامی یعنی سفره هفتسین، سفره افطار، سفره حسینی یا نذری و سفره یلدا میپرداخت، حفظ هویت و سنت سفرههای ایرانی، نمایش بعد اجتماعی و مهربانی (ثبت لحظات ساده اما پرمعنا از افطارهای خانوادگی یا خیریهها؛ جایی که اشتراک غذا مظهر صمیمیت و ایمان جمعی است)، تأکید بر خلاقیت و زیباییشناسی و پیوند هنر با معنویت بود. به گفته طراح و دبیر جشنواره سفره های ایرانی اسلامی، سفره افطاری یک سفره نمادین است که در آن بهانه اصلی جمع شدن انسان ها، خوردن نیست بلکه بهانه اصلی ارتباطات اجتماعی و مهر و صمیمیت و همدلی است که به نوعی با انتقال فرهنگ و تقویت روابط به تاکید بر اصول و عرف دینی نیز میپردازد.
ظرافتهای بیبدیل طرح و رنگ در نگارگری رمضانی
نگارگری ایرانی، با قدمتی هزاران ساله یکی از غنیترین مدیومها برای تجلی حال و هوای ماه رمضان است؛ این هنر بیشتر از آنکه صرفا داستانگو باشد، بیانکننده حال عرفانی است. در نگارگری رمضانی، هنرمندان با استفاده از ظرافتهای بیبدیل طرح و رنگ، فضاهایی از شبهای پر نور قدر، مجالس شبزندهداری یا خلوت عارفان را به تصویر میکشند. معمولاً استفاده از زمینه تیره یا شبانه که برای تأکید بر نورانی بودن درون و نورِ چراغها و شمعهای مساجد و مجالس است و ترکیب با مفاهیم ادبیات عرفانی که صحنههایی برگرفته از اشعار مولوی و حافظ که در آنها روزه و ریاضت، پلی به سوی حقیقت مطلق است، دیده میشود.
نگارگری رمضانی، لحظههای گذر زمان (افطار و سحر) را به قالبی ازلی و ابدی تبدیل میکند؛ جایی که رنگها و خطوط، خود به ابزاری برای مراقبه بصری تبدیل میشوند.
در زمینه نگارگری ایرانی با موضوع ماه رمضان، آثار اصیل بسیاری با محوریت مضامین معنوی، دعا، افطار، و شبهای قدر خلق شدهاند. هرچند نمونههای مشخصی با عنوان مستقیم «ماه رمضان» کمتر دیده میشوند اما برخی نگارهها از منظر معنا و فضا، ستایش خدا و عبادت دیده میشوند. در این گونه آثار معمولاً موضوعاتی چون شبهای راز و نیاز، مناجات، مسجد، افطار دستهجمعی، قرآن بر سر گرفتن و سفرههای ساده مؤمنان بازتاب یافتهاند. در آثار زندهیاد محمود فرشچیان، حسین بهزاد، رضا بدرالسماء و ... این نوع آثار دیده میشود.
رمضان به مثابه تجربه زیبایی و خلوص
ماه رمضان شاید بیش از هر ماه دیگری، هنرمند را وادار به «تأمل در سکوت و نور» میکند. این تأمل نهفقط محور دینی، بلکه محور «زیباییشناختی» دارد؛ زیبایی در فروتنی، در کاهش هیاهو، در بازگشت به درون. از همینرو آثار مرتبط با رمضان را میتوان مکاشفههایی هنری دانست که در مرز میان عبادت، خلوت و هنر شکل میگیرند.
نظر شما