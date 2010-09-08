  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

تحولات همسایگان شرقی/

کشته شدن یک نظامی ناتو در افغانستان/10 نفر در حمله آمریکا به پاکستان کشته شدند

کشته شدن یک نظامی ناتو در افغانستان/10 نفر در حمله آمریکا به پاکستان کشته شدند

کشته و زخمی شدن 38 نفر در حادثه واژگونی یک اتوبوس در افغانستان و کشته شدن یک نظامی ناتو در این کشور و افزایش شمار تلفات حمله موشکی آمریکا به مرز پاکستان به 10 نفر از جمله تحولات همسایگان شرقی کشورمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، واژگونی یک اتوبوس مسافربری در ولایت غزنه افغانستان منجر به کشته شدن 14 نفر و زخمی شدن 28 نفر دیگر شد. به گفته مقامهای محلی افغان، بیشتر قربانیان این اتوبوس که در مسیر قندهار به کابل دچار سانحه شده، زنان و کودکان بوده اند.

خبرگزاری آلمان نیز در گزارشی از کشته شدن یک نظامی ناتو در حمله طالبان به جنوب افغانستان خبر داد. فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) طی بیانیه ای کشته شدن یک نظامی خود را در این حمله انتحاری تایید کرده است.
 
این در حالی است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 500 نظامی ناتو در افغانستان کشته شده اند و سال 2010 در حال تبدیل شدن به خونین ترین سال جنگ در این کشور است.
 
خبر دیگر این که شمار تلفات دو حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به منطق قبیله ای پاکستان افزایش یافته  است. خبرگزاری یونایتدپرس با انتشار این مطلب از کشته شدن دست کم 10 شبه نظامی در این حملات خبر داد.
 
بر این اساس، حمله نخست به یک موضع شبه نظامیان در نزدیکی مرز افغانستان صورت گرفته و شش کشته برجای گذاشته و حمله دوم نیز به یک خودرو با چهارسرنشین بوده که طی آن تمام سرنشینان کشته اند.
 
روز گذشته نیز حمله ای تروریستی به مجمتمع پلیس در شهر کوهات پاکستان صورت گرفت که بر اثر آن 20 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. در این حمله دو بمب در نزدیکی منازل مسکونی نیروهای پلیس منفجر و سبب ویرانی 35 واحد مسکونی شده است.
کد مطلب 1148448

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها