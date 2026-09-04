سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم گشت پلیس راه شاهین‌شهر-کاشان در راستای کنترل تردد وسایل نقلیه و اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای تخلفات، حین گشت‌زنی در محور شاهین‌شهر به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و انجام بررسی‌های لازم، مشخص شد این وسیله نقلیه دارای ۲۷ میلیون تومان خلافی پرداخت‌نشده و تعداد قابل توجهی تخلف ثبت‌شده در سامانه راهور است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با توجه به میزان جرایم و تخلفات ثبت‌شده، خودرو برابر مقررات توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

میرزایی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رانندگان باید به صورت مستمر وضعیت جرایم و تخلفات خودروی خود را استعلام و نسبت به پرداخت به‌موقع آن اقدام کنند تا از ایجاد مشکلات قانونی و توقیف خودرو جلوگیری شود.

وی همچنین از رانندگان، به‌ویژه فعالان ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از انباشت جرایم جلوگیری کرده و پیش از رسیدن تخلفات به مرحله توقیف، نسبت به تعیین تکلیف جرایم خود اقدام کنند.