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۲۱ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۲۳

تهیه‌کننده "روستای مرزی" درگذشت

تهیه‌کننده "روستای مرزی" درگذشت

اسدالله نصیری تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیون بعد از ظهر شنبه 20 شهریورماه بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نصیری که مشغول تولید فیلم 90 دقیقه‌ای "روستای مرزی" به کارگردانی منوچهر هادی بود، در روستایی نزدیک کرمانشاه با خودروی شخصی‌اش دچار سانحه شد و فوت کرد، علی حسن‌پور دستیار تهیه این پروژه هم که در خودروی تهیه‌کننده بود به شدت آسیب دیده و در بیمارستان بستری است.

اسدالله نصیری 41 ساله که به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیون فعالیت می‌کرد تهیه‌کنندگی مجموعه‌های "بازی پنهان" به کارگردانی شاپور قریب، "عطوفت آبی" به کارگردانی فرزین مهدی‌پور، و کارگردانی و تهیه‌کنندگی مستندهای "از طلوع تا طلوع"، "آخرین دیدار"، "آبادی آباد" و... را در کارنامه داشت.

"روستای مرزی" آخرین پروژه نصیری در مرکز سیمافیلم تولید می‌شد و احتمالا برای ادامه تصویربرداری جانشین تهیه‌کننده معرفی می‌شود تا این فیلم 90 دقیقه‌ای ناتمام نماند.

خبرگزاری مهر درگذشت اسدالله نصیری را به خانواده، بازماندگان و همکاران این هنرمند تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 1149301

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