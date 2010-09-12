به گزارش خبرنگار مهر، نصیری که مشغول تولید فیلم 90 دقیقه‌ای "روستای مرزی" به کارگردانی منوچهر هادی بود، در روستایی نزدیک کرمانشاه با خودروی شخصی‌اش دچار سانحه شد و فوت کرد، علی حسن‌پور دستیار تهیه این پروژه هم که در خودروی تهیه‌کننده بود به شدت آسیب دیده و در بیمارستان بستری است.

اسدالله نصیری 41 ساله که به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان تلویزیون فعالیت می‌کرد تهیه‌کنندگی مجموعه‌های "بازی پنهان" به کارگردانی شاپور قریب، "عطوفت آبی" به کارگردانی فرزین مهدی‌پور، و کارگردانی و تهیه‌کنندگی مستندهای "از طلوع تا طلوع"، "آخرین دیدار"، "آبادی آباد" و... را در کارنامه داشت.

"روستای مرزی" آخرین پروژه نصیری در مرکز سیمافیلم تولید می‌شد و احتمالا برای ادامه تصویربرداری جانشین تهیه‌کننده معرفی می‌شود تا این فیلم 90 دقیقه‌ای ناتمام نماند.

خبرگزاری مهر درگذشت اسدالله نصیری را به خانواده، بازماندگان و همکاران این هنرمند تسلیت می‌گوید.