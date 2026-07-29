آغاز به کار دبیرخانه همایش«تاریخ مطبوعات محلی منطقه غرب کشور» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از پوستر همایش ملی «تاریخ مطبوعات محلی منطقه غرب کشور» ظهر چهارشنبه به همت مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد.

این مراسم با حضور سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، رضا زنداسرار مدیرعامل خانه مطبوعات استان، غلامرضا خاکساری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، سردار ولی‌الله بهاریان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان و جمعی از استادان، پژوهشگران، فرهیختگان و اصحاب رسانه برگزار شد.

عاطفه زارعی مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و دبیر اجرایی این همایش در این مراسم با قدردانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و دیگر نهادهای علمی، فرهنگی و اجرایی همراه این رویداد، بر اهمیت حفظ، معرفی و صیانت از میراث مکتوب و مستند کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی استان‌های همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام اظهار کرد: منطقه غرب کشور یکی از پهنه‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی ایران به شمار می‌رود و مطبوعات محلی این منطقه بخش مهمی از حافظه تاریخی و میراث مکتوب آن را تشکیل می‌دهند.

زارعی افزود: مطبوعات محلی صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی نبودند بلکه در طول تاریخ بازتاب‌دهنده هویت و فرهنگ مردم، مطالبات اجتماعی، تحولات سیاسی و اقتصادی، رویدادهای فرهنگی و حتی سبک زندگی و آداب و رسوم جوامع محلی بوده‌اند و از این منظر، منابعی ارزشمند برای شناخت تاریخ اجتماعی و فرهنگی هر منطقه محسوب می‌شوند.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به انتخاب همدان به عنوان میزبان این رویداد علمی گفت: همدان با پیشینه کهن تاریخی و تمدنی خود، ظرفیت ارزشمندی برای میزبانی از یک گفت‌وگوی علمی درباره بخشی از حافظه تاریخی ایران دارد و برگزاری این همایش می‌تواند زمینه بازشناسی و معرفی بخشی از تاریخ مطبوعات محلی منطقه غرب کشور را فراهم کند.

وی یکی از اهداف اصلی این همایش را شناسایی، بررسی و تدوین تاریخ مطبوعات محلی پنج استان منطقه غرب کشور عنوان کرد و گفت: از استادان، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و اصحاب رسانه دعوت می‌شود با ارائه مقالات و پژوهش‌های علمی، در ثبت و تحلیل تاریخ مطبوعات محلی این منطقه مشارکت کنند.

زارعی با اشاره به استقبال جامعه علمی از این رویداد افزود: تاکنون نزدیک به ۲۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که این میزان، نشان‌دهنده توجه پژوهشگران به موضوع تاریخ‌نگاری مطبوعات محلی در منطقه غرب کشور است.

وی در ادامه بر ضرورت شناسایی و گردآوری اسناد و منابع تاریخی مطبوعات محلی تاکید کرد و گفت: بخشی از این میراث ارزشمند در آرشیوهای شخصی، مجموعه‌های خانوادگی، کتابخانه‌ها و نزد مجموعه‌داران و علاقه‌مندان نگهداری می‌شود و شماره‌های قدیمی نشریات، عکس‌ها، مکاتبات، دست‌نوشته‌ها و دیگر اسناد مرتبط با مطبوعات هر یک بخشی از هویت تاریخی این سرزمین را در خود جای داده‌اند.

دبیر اجرایی همایش از صاحبان این منابع خواست با اهدای اسناد و مجموعه‌های ارزشمند مطبوعاتی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در حفظ، ثبت، سامان‌دهی و فراهم‌سازی امکان بهره‌برداری پژوهشی از این میراث برای نسل آینده مشارکت کنند.

زارعی همچنین از برگزاری سلسله نشست‌های علمی و پیش‌نشست‌های تخصصی در استان‌های همدان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام خبر داد و اظهار کرد: این نشست‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های مطبوعاتی هر استان، گفت‌وگو با پژوهشگران، شناسایی اسناد و منابع تاریخی و تقویت مشارکت و هم‌افزایی علمی در منطقه غرب کشور خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مقالات و پژوهش‌های منتخب این همایش پس از طی مراحل داوری، در قالب مجموعه‌ای مدون منتشر خواهد شد تا به عنوان منبعی علمی و ماندگار در اختیار پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان تاریخ مطبوعات قرار گیرد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به تقویم اجرایی این همایش گفت: مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مردادماه ۱۴۰۵، مهلت ارسال اصل مقالات تا ۲۰ مهرماه، اعلام نتایج داوری در ۳۰ مهرماه و آیین پایانی همایش نیز هم‌زمان با روز ملی پژوهش، ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر همدان برگزار خواهد شد.

زارعی در پایان رونمایی از پوستر این همایش را آغاز حرکتی علمی و فرهنگی برای بازشناسی، ثبت و معرفی تاریخ مطبوعات محلی غرب کشور دانست و از دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی، پژوهشگران، اصحاب رسانه و مردم فرهنگ‌دوست استان‌های منطقه دعوت کرد با مشارکت در این رویداد در حفظ و احیای میراث مطبوعاتی و مستند غرب کشور سهیم شوند.