اولتیماتوم اینفانتینو به اعضای فیفا؛۵۳روز برای تصمیم درباره طرح جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، اینفانتینو در نامهای که برای تمامی فدراسیونهای عضو فیفا ارسال کرده، از طرح جدیدی تحت عنوان «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FIFA Forward Enterprise) رونمایی کرده و وعده داده است در صورت تصویب این پروژه، تا سقف ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی جدید از ابتدای سال ۲۰۲۷ در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
با این حال، رئیس فیفا هشدار داده است فدراسیونهایی که با طرح جذب سرمایهگذاران خصوصی و فروش بخشی از حقوق تجاری فیفا مخالفت کنند، در صورت تصویب نهایی پروژه از مزایای مالی جدید بهرهمند نخواهند شد. منتقدان معتقدند چنین رویکردی میتواند نظامی دو سطحی در توزیع منابع مالی فوتبال جهان ایجاد کرده و توازن قدرت اقتصادی در این ورزش را بهطور جدی تغییر دهد.
مهلت ۵۳ روزه برای تصمیمگیری
طبق نامهای که نسخهای از آن در اختیار روزنامه تلگراف قرار گرفته، فدراسیونهای عضو باید تا ۱۹ سپتامبر درباره فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد از حقوق تجاری فیفا به سرمایهگذاران خصوصی تصمیمگیری کنند.
اینفانتینو در این نامه نوشته است: تصمیم درباره ادامه یا عدم ادامه این پیشنهاد کاملاً در اختیار شماست.
او افزود: اگر تصمیم به حمایت از این طرح بگیرید، بسته مالی ۱۰ میلیارد دلاری از اول ژانویه ۲۰۲۷ در دسترس خواهد بود و مرحله جدیدی از مسیر مشترک ما آغاز میشود. در مقابل، تنها چیزی که نیاز داریم اعتماد مستمر شماست و سایر شرایط بدون تغییر باقی میماند.
رئیس فیفا همچنین اعلام کرده در صورت رد این طرح، برنامه فعلی توسعه فوتبال موسوم به FIFA Forward با بودجه ۲.۷ میلیارد دلاری ادامه خواهد یافت.
با وجود این رئیس فیفا تأکید کرده رأیگیری درباره این پروژه کاملاً دموکراتیک خواهد بود و برای تصویب به حمایت اکثریت اعضا نیاز دارد.
او در نامه خود نوشته است: در چارچوب اصول دموکراتیک، اجرای پروژه FIFA Forward Enterprise منوط به دو شرط خواهد بود؛ نخست، حمایت و مشارکت بیش از ۵۰ درصد فدراسیونهای عضو تا پایان مهلت تعیینشده و دوم، تصویب رسمی این طرح توسط شورای فیفا برای اعمال تغییرات لازم در برنامه فوروارد.
اینفانتینو در بخشی دیگر از نامه خود به افزایش بودجه اختصاصیافته به فدراسیونها در دوران ریاستش اشاره کرده است. بر اساس آمار ارائهشده، هر فدراسیون در ۱۱ سال ریاست سپ بلاتر بهطور متوسط حدود ۲.۲۶ میلیون پوند دریافت میکرد، اما در صورت تصویب طرح جدید، این رقم در دورههای آینده به بیش از ۶۴ میلیون پوند خواهد رسید.
جزئیات بسته مالی پیشنهادی
بر اساس پیشنهاد فیفا هر فدراسیون عضو از چرخه مالی آغازشده در اول ژانویه ۲۰۲۷ مبلغ ۲۰ میلیون دلار از محل برنامه FIFA Forward دریافت خواهد کرد.
این مبلغ در چرخههای بعدی افزایش یافته و به ۲۲ میلیون دلار در دوره ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۴ و ۲۴ میلیون دلار در دوره ۲۰۳۵ تا ۲۰۳۸ خواهد رسید.
همچنین برنامه جدیدی با عنوان FIFA Fast-Forward ایجاد میشود که به فدراسیونهای موافق طرح، یک پرداخت ویژه و یکباره ۲۰ میلیون دلاری اختصاص خواهد داد.
طبق توضیحات فیفا، منابع مالی این برنامه از طریق فروش بخشی از سهام اقلیت شرکت FIFA Forward Enterprise به سرمایهگذاران بلندمدت تأمین خواهد شد؛ بدون آنکه کنترل مدیریتی این شرکت واگذار شود.
درآمد احتمالی ۴۰ میلیون دلاری برای هر فدراسیون
در صورت اجرای کامل این طرح، هر فدراسیون عضو میتواند در چرخه مالی آینده تا سقف ۴۰ میلیون دلار دریافت کند.
اینفانتینو در پایان نامه خود تأکید کرده است: در یک دوره ۱۲ ساله شامل سه چرخه مالی، هر فدراسیون میتواند حدود ۸۶ میلیون دلار دریافت کند؛ رقمی که در مقایسه با تنها ۳ میلیون دلار دریافتی در همین بازه زمانی پیش از آغاز ریاست من، افزایش بسیار چشمگیری محسوب میشود.
این طرح در حالی با مخالفت گسترده برخی کنفدراسیونها و نهادهای فوتبالی روبهرو شده که بحث درباره آینده ساختار مالی و تجاری فوتبال جهان همچنان ادامه دارد و تصمیم نهایی اعضای فیفا میتواند تأثیر عمیقی بر آینده این ورزش داشته باشد.
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