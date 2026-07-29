به گزارش خبرنگار مهر، «کارت موزه» با حضور مسئولان فرهنگی، مدیران موزهها و نمایندگان دستگاههای مختلف در بنیاد مستضعفان رونمایی شد.
حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل گروه موزههای بنیاد، در این مراسم با اشاره به فعالیت حدود هزار موزه در کشور اظهار کرد: این کارت میتواند زمینه همافزایی میان موزهها را فراهم کرده و ظرفیتهای فرهنگی و میراثی کشور را بهصورت یکپارچه معرفی کند.
وی افزود: تاکنون شمار قابل توجهی از موزههای خصوصی با همکاری ایکوم ایران برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردهاند و این اقدام میتواند فصل جدیدی در دیپلماسی فرهنگی و هنری کشور باشد.
سلیمانی با اشاره به قابلیتهای این کارت گفت: «کارت موزه» تنها به موزههای دفینه اختصاص ندارد و همه موزههای کشور میتوانند به این شبکه بپیوندند. همچنین از این کارت میتوان برای خرید محصولات فرهنگی و هنری برند «کیمیا» نیز استفاده کرد.
در ادامه این مراسم، کتایون پلاسعیدی، رئیس هیأتمدیره مؤسسه موزههای دفینه، با بیان اینکه این کارت برای نخستین بار در کشور طراحی و عرضه شده است، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، قرار گرفتن بازدید از موزهها در سبد فرهنگی خانوادههاست و در گام نخست، موزههای دفینه تحت پوشش آن قرار گرفتهاند.
وی افزود: این کارتها با تخفیف عرضه میشوند و علاوه بر امکان خرید از طریق سایت مؤسسه، سازمانها نیز میتوانند آنها را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.
در این مراسم، خدیجه جدا، مشاور امور بانوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، احمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن ملی موزههای ایران، محسن میر، رئیس مجموعه کاخ سعدآباد و امیر آریازند، مدیرعامل املاک و مستغلات تأمین اجتماعی، نیز بر نقش این طرح در توسعه فرهنگ موزهگردی، بهرهگیری از فناوری و افزایش مشارکت موزههای کشور تأکید کردند.
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