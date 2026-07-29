به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس و معاونان جهاد دانشگاهی استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی و روز خبرنگار از تلاش‌های مجموعه‌های رسانه‌ای و مرکز افکارسنجی ایسپا قدردانی کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای چهار دهه گذشته نظام در حوزه آموزش عالی اظهار کرد: امروز دغدغه اصلی کشور کمبود دانشگاه و مراکز آموزشی نیست بلکه باید از آموزش صرف عبور کرده و به سمت دانشگاه‌های کارآفرین، مهارت‌محور و مسئله‌محور حرکت کنیم.

استاندار همدان، جهاد دانشگاهی را نمونه‌ای روشن از این رویکرد دانست و افزود: این نهاد در حوزه‌های مختلف از جمله مهارت‌آموزی، سلامت، فناوری، توسعه روستایی و افکارسنجی فعالیت‌های ارزشمندی دارد و می‌تواند به عنوان حلقه اتصال علم و عمل نقش‌آفرینی کند، اما ظرفیت‌ها و خدمات آن باید بیش از گذشته به جامعه معرفی شود.

ملانوری‌شمسی در ادامه با انتقاد از رهاسازی طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف گفت: هنر مدیریت، کلنگ‌زنی طرح‌های جدید نیست بلکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و فعال‌سازی امکانات راکد است.

وی با اشاره به وضعیت مرکز درمان ناباروری در استان همدان تصریح کرد: این مرکز با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی و وجود تجهیزات کامل، تنها با یک اقدام کوچک قابل بهره‌برداری است و نباید چنین ظرفیت‌هایی به دلیل مسائل محدود و قابل حل معطل بماند.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های استان در حوزه تولید گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: همدان در تولید برخی محصولات از جمله رازیانه و سیر دارای مزیت است، اما متاسفانه بخشی از این محصولات به صورت خام از استان خارج شده و پس از فرآوری، با قیمت بالاتر به بازار بازمی‌گردد.

ملانوری‌شمسی تاکید کرد: برای جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده، باید با ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی، زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در داخل استان تکمیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در مدیریت منابع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به راه‌اندازی نخستین ایستگاه ترانشیپمنت سوخت در استان اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح می‌تواند مصرف سوخت و آلودگی را کاهش دهد و در عین حال موجب افزایش ایمنی جاده‌ها شود.

استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود جهاد دانشگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و رسانه‌ای خود و ارائه گزارش‌های تخصصی، در تحقق اهداف توسعه‌ای استان و حل مسائل اولویت‌دار نقش مؤثرتری ایفا کند.