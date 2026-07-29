محکومیت میلیاردی قاچاقچی موتورسیکلت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: پرونده نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق از نوع «کاوازاکی تریل ۲۵۰ سی‌سی» به ارزش ۳ میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان همدان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی دقیق پرونده و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی و گمرکی از سوی متهم، اتهام نگهداری کالای قاچاق را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: براساس رای صادره، شعبه مربوطه علاوه بر ضبط موتورسیکلت کشف‌شده به نفع دولت، متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۴۷۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

محمدی در خصوص نحوه کشف این وسیله نقلیه قاچاق خاطرنشان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان، این موتورسیکلت فاقد مجوز را در یک منزل مسکونی کشف کرده و گزارش آن را به منظور سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.