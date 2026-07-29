حل و فصل اختلافات مرزی چندین دهه اراضی ملی دو استان اردبیل و گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهامت هدایت اظهار کرد: اختلافات مرزی میان استانهای اردبیل و گیلان که چندین دهه به طول انجامیده بود، طی نشست مشترک رفع ابهامات مرزی بهطور کامل حلوفصل و به توافق قطعی رسید.
وی با اشاره به اینکه این نشست با هدف تدقیق نقشههای کاداستر، صیانت از حقوق بیتالمال و تعیین تکلیف نهایی اراضی دارای اختلاف برگزار شده است، افزود: در این جلسه کارشناسی که پیرو نشستهای فنی سنوات گذشته تشکیل گردید، مدیران کل، معاونین حفاظت و امور اراضی و رؤسای ادارات ممیزی و حدنگاری هر دو استان با بررسی دقیق اسناد و مدارک ثبتی و بازخوانی پروندههای آرشیوی، به توافق رسیدند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: بر اساس این توافق، ابهامات مرزی مربوط به ۵۴ پلاک از استان اردبیل و ۲۴ پلاک از استان گیلان بهطور کامل و قطعی برطرف شد و صورتجلسه نهایی به همراه نقشههای تدقیقشده به امضای مدیران کل دو استان رسید.
وی همچنین خاطرنشان کرد که این توافق علاوه بر تثبیت مالکیت دولت بر انفال و پیشگیری از تصرفات غیرقانونی با بهروزرسانی اطلاعات در سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین»، فرآیند پاسخگویی به استعلامات و خدماترسانی به مجاوران مرزی را با سرعت و شفافیت بیشتری انجام خواهد داد.
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