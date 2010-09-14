آلبوم "قطعاتی برای کمانچه و ارکستر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،این آلبوم شامل 9 قطعه با نام های "دائمی حرکت"،"یولونو گوزله ئیرم"،"تارانتلا"،"چهارگاه"،"قیزلار"،"قوبانین آغ آلماسی"،"شوشتری"،"آنا"،"شرقی رقصی" می شود.

قطعه "دائمی حرکت" (حرکت دائمی) توسط سلیمان علسگراف آهنگساز بزرگ آذربایجان برای تار و پیانو نوشته شده است.اجرای این قطعه تکنیک بالایی در نوازندگی طلب می کند،این قطعه برای اولین بار برای ارکستر سازهای ملی و کمانچه تنظیم شده است و سعی شده با سازهای ملی و کمانچه حالت اکتیویته و حرکت به شنونده القا شود؛ قطعه یولونو گوزله ئیرم (تو را چشم در راهم)به آهنگسازی امیر احمد راست بد از دیگر قطعات این آلبوم است آهنگساز در این قطعه سعی کرده حالت انتظار و چشم به راهی را نشان دهد در واقع به صورت یک ترانه است که قسمت وکال کمانچه نواخته است.

قطعه "تارانتلا" یک فرم مربوط به جنوب ایتالیا است که به صورت سه تایی اجرا می شود؛ آهنگساز این قطعه را برای تار و پیانو و با استفاده از این فرم و با تم آذربایجانی در مقام چهارگاه بار نوشته است که در این آلبوم برای ارکستر سمفونیک و کمانچه تنظیم و اجرا شده است؛ چهارگاه از دستگاه های اصلی موسیقی آذربایجان است این مقام حالتی جنگجویانه و مبارز دارد که نوازنده آن را با صلابت و چالاکی اجرا می کند در این آلبوم گوشه های "برداشت"،"مایه"،"بال کبوتر"،"بسته نگار"،"و مویه" اجرا شده است؛قطعه "قیزلا"(خاطره) حالتی نوستالژیک دارد و یادآور خاطرات گذشته است و برای ارکستر زهی و کمانچه تنظیم و اجرا شده است.

قطعه "قوبانین آغ آلماسی" تصنیف قدیمی است که برای ارکستر سمفونیک و کمانچه تنظیم شده است، "شوشتری" قطعه دیگری از این مجموعه است،قطعه شوشتری جز هفت مقام اصلی موسیقی آذربایجان است و گوشه های شوشتری، شوشتر بسطام و ترکیب بیداد در این قطعه اجرا شده است؛ قطعه "آنا" به آهنگسازی فرخنده احمداوا است این قطعه لیریک در شوشتری است که به مقام شامخ مادر تقدیم شده است .

قطعه "شرقی رقصی" قطعه پایانی آلبوم "قطعاتی برای کمانچه و ارکستر" است که مجید راست بد آهنگسازی آن را به عهده داشته است این قطعه در مقام شوشتری برای ارکستر سمفونیک و کمانچه طراحی شده است.