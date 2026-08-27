https://mehrnews.com/x3cVjn ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۶ کد مطلب 6929989 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۶ یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم خمین با رهبر معظم انقلاب خمین- در این ویدئو یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم خمین با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6929989 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری طنین فریاد «حیدر حیدر» در اجتماع شبانه مردم سلماس یکصد و هشتادمین شب تجمعات شفتیها در میدان اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه مردم ارومیه همچنان پای نظام ایستاده اند یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم آزادشهر با رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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