به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که لایحه آن با هدف حمایت دولت از حقوق مصرف کنندگان در زمینههای متنوع از جمله تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج و روش درست عرضه و استفاده از کالا، مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات و پیشبینی راههای مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف کنندگان وغیره به مجلس ارسال شده بود، در نهایت در تاریخ 1388.7.23 به تائید شورای نگهبان رسید و طی نامه 52772 مورخ 88.8.9 از طرف ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت بازرگانی و دادگستری ابلاغ شد.
در این قانون تهیه آئیننامه اجرایی کل قانون، بر عهده وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری قرار داده شده است. پس از جلسات متعدد و مستمر کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به نیابت از طرف وزارت بازرگانی) و سازمان تعزیرات حکومتی (از طرف وزارت دادگستری) و تهیه و اصلاح چندین پیشنویس آئیننامه اجرایی، در نهایت آئیننامه اجرایی ماده 21 در 13 فصل و 133 ماده و 83 تبصره و 5 پیوست در تاریخ 1389.6.17 به تصویب هیئت وزیران رسید.
این آئیننامه شامل نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که از مهمترین موارد آن عبارت است از
مصادیق حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وظایف و اختیارات انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نحوه تشکیل، انتخاب، ثبت انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح شهرستانها و استانها و ملی.
نحوه رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات، چگونگی تجدیدنظر خواهی در مراجع قضایی و نیز آئین نامه دادرسی در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از دیگر موارد است.
اساسنامههای انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه سطح ملی و استانی و شهرستانی در تاریخ 1389.4.6 به تائید و تصویب شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیده بود.
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