مسیر ایوان به شیروان چرداول در استان ایلام کوتاه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود ملکی ظهر شنبه در محل فرمانداری ایوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای این مسیر به عنوان نقطه اتصال ایوان به شیروانچرداول که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات راهسازی امسال این شهرستان دو میلیارد و 500 میلیون تومان است، گفت: این مبلغ برای تکمیل وبهسازی طرحهای راهسازی از جمله رفع نقاط حادثه خیز قلاجه - اصلاح وبهسازی جاده های ارتباطی بخش زرنه - روکش وآسفالت جاده خوران وبهسازی راههای روستایی این شهرستان هزینه می شود.

ملکی عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان ایوان کمبود آب و بیکاری است که امید مسئولان توجه بیشتر به شهرستان در این دو بخش داشته باشند.

وی یادآور شد: شهرستان ایوان دارای پتانسیلهای بسیار زیادی در بخش گردشگری، صنعتی و تولیدی است.