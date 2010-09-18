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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

مسیر ایوان به شیروان چرداول در استان ایلام کوتاه می شود

مسیر ایوان به شیروان چرداول در استان ایلام کوتاه می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار ایوان گفت: با بهره برداری از راه چهارمله - وارگه مسیر ایوان به شهرستان شیروان چرداول پنج کیلومتر کوتاه تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود ملکی ظهر شنبه در محل فرمانداری ایوان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای این مسیر به عنوان نقطه اتصال ایوان به شیروانچرداول که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد مبلغ  سه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات راهسازی امسال این شهرستان دو میلیارد و 500 میلیون تومان است، گفت: این مبلغ برای تکمیل وبهسازی طرحهای راهسازی از جمله رفع نقاط حادثه خیز قلاجه - اصلاح وبهسازی جاده های ارتباطی بخش زرنه - روکش وآسفالت جاده خوران وبهسازی راههای روستایی این شهرستان هزینه می شود.

ملکی عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات شهرستان ایوان کمبود آب و بیکاری است که امید مسئولان توجه بیشتر به شهرستان در این دو بخش داشته باشند.

وی یادآور شد: شهرستان ایوان دارای پتانسیلهای بسیار زیادی در بخش گردشگری، صنعتی و تولیدی است.

کد مطلب 1153538

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