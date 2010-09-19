225 غرفه در نمایشگاه پائیزه همدان دایر شده است

علیرضا شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه چهارمین نمایشگاه پائیزه با همکاری اصناف و بازرگانی و با هدف کاهش قیمت ها، تنظیم بازار و تأمین نیازمندی های مردم برگزار شده است، گفت: در این نمایشگاه لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و کالاهای اساسی یارانه ای با هدف کاهش قیمت ها عرضه شده است.

وی با بیان اینکه تعداد غرفه ها نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است، گفت: این امر به دلیل محدود بودن فضای نمایشگاه صورت پذیرفت.

شجاعی با تاکید بر اینکه عرضه محصولات مورد نیاز جامعه برای قشر نوجوان و جوان از ویژگی نمایشگاه پائیزه است، افزود: این نمایشگاه در سه سالن الوند، هگمتانه، ابن سینا و فضای باز نمایشگاه بین المللی همدان و در فضایی بالغ بر هشت هزار مترمربع دایر شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان همدان افزود: انواع محصولات سری دوزی، پوشاک، مانتو و پیراهن مردانه در سالن ابن سینا ارائه شده و در سالن الوند انواع کیف، کفش و وسایل و تولیدات خرازی و در سالن هگمتانه لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم التحریر، کتاب، خواروبار و حبوبات و محصولات کامپیوتری عرضه شده است.

وی یادآور شد: تمامی اجناس ارائه شده در این نمایشگاه از 15 تا 20 درصد تخفیف برخوردارند و بازرسان سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی بر فروش نظارت دارند و در صورت بروز هرگونه تخلفی مراجعه کنندگان می توانند به غرفه های در نظر گرفته شده برای پیگیری شکایات خود مراجعه کنند.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش پاییزه) تا دوم مهرماه سال جاری همه روزه از ساعت 9:30 تا 20:30 به صورت یکسره پذیرای مراجعه کنندگان است.