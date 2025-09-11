به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه جلسه بررسی مشکلات اتحادیههای پوشاک، لوازمالتحریر، کیف و کفش در محل اتحادیه خرازی و لوازمالتحریر همدان برگزار شد.
این نشست با حضور مدیرکل تعزیرات، معاون فرماندار و جمعی از رؤسای اتحادیههای صنفی به ریاست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان، پیگیری شد.
در این جلسه، محمد علی محمدی با اشاره به نزدیکی فصل بازگشایی مدارس اظهار کرد: تأمین بهموقع پوشاک و نوشتافزار مورد نیاز دانشآموزان و رعایت انصاف در قیمتگذاری باید در اولویت اصناف قرار گیرد تا خانوادهها با آرامش خاطر بتوانند مایحتاج فرزندان خود را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه اصناف بازوی توانمند اقتصاد کشور و حامی تولید داخلی هستند، بر تشدید نظارتها و بازرسیهای هدفمند تأکید کرد و افزود: رویکرد اداره کل صمت استان، تسهیلگری در امور صنفی، رفع موانع کسبوکار و ایجاد شرایط بهتر برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم است.
مدیرکل صمت همدان همچنین به ضرورت ارتقای ایمنی بازارهای تاریخی اشاره کرد و از دستگاههای متولی خواست برای افزایش تابآوری این مراکز تاریخی اقدامات جدیتری انجام دهند.
به گفته وی، هرچند اقدامات مقدماتی انجام شده، اما هنوز برای ایمنی کامل بازارها نیاز به برنامههای بیشتری داریم.
محمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به دغدغههای صنفی بهصورت هفتگی در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود مشکلات اتحادیهها با تعامل میان دستگاههای مرتبط و همراهی خود اصناف رفع شود.
