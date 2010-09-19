درخواست دانشگاه آزاد از دولت/ انتقاد از رفتاری ننگین با دانشجویان در واحدها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سدهی نیا امروز یکشنبه در نشست خبری درباره صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد گفت: مجلس امسال سهم کمک به صندوق رفاه دانشجویان را برای کل دانشجویان شهریه پرداز برابر 2500 میلیارد ریال تخصیص داده و مقرر شده از این پس بازپرداخت این اقساط در خود صندوقها بماند تا پس از پنج سال صندوقهای رفاه دانشجویان خودکفا شوند و دیگر نیازی نباشد که دولت به آنها اعتباری اختصاص دهد.

مدیرکل تسهیلات اعتباری مالی دانشگاه آزاد افزود: یک مشکل با دولت که خیلی برای دانشگاه آزاد دردسر ساز شده این است که اعتبار وام های شهریه را خیلی دیر و کمتر از آنچه که باید تخصیص می دهند. به عنوان مثال در سال 85، 600 میلیارد ریال سهم دانشگاه آزاد از اعتبار کلی وام شهریه دانشجویان بود که در 30 دی ماه پرداخت شد. در سال 86 باز هم سهم دانشگاه آزاد 600 میلیارد ریال بود اما این بار 520 میلیارد ریال و باز هم در 30 دی ماه اختصاص یافت.

وی افزود: در سال 87 از سهم 600 میلیارد ریالی دانشگاه آزاد فقط 509 میلیارد ریال در اواخر آذر ماه پرداخت شد و سال گذشته نیز از سهم دانشگاه آزاد فقط 400 میلیارد ریال آن هم در دو بخش یکی در اواخر آذر 88 و دیگری در اواخر فروردین 89 اختصاص داده شد.

مدیر کل تسهیلات اعتباری دانشگاه آزاد درباره تاخیر زمانی پرداخت وامهای شهریه به دانشجویان این دانشگاه متذکر شد: این وامها باید قبل از ثبت نام در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا وقتی دانشجو برای ثبت نام اقدام می کند بتوانیم به وی ارائه کنیم اما وامهای نیم سال اول را زمانی اختصاص می دهند که حتی ثبت نام نیم سال دوم نیز شروع شده و یا دانشجویان در حال امتحان دادن هستند لذا چون وامهای شهریه را دیر پرداخت می کنند در عادلانه توزیع کردن وامها هم دچار مشکل می شویم و به جای اینکه بیشتر استحقاق دانشجویان درخواست کننده وام را در نظر بگیریم مجبور می شویم به کسانی که مدارکشان را زودتر برای دریافت وام تکمیل کرده اند وام ارائه دهیم.

سدهی نیا درباره تکلیف وام شهریه امسال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: وقتی پرداخت 2500 میلیارد ریال به عنوان وام شهریه به کل دانشجویان شهریه پرداز کشور به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد مقرر شده بود در اردیبهشت ماه امسال ظرف یک هفته آیین نامه اجرایی آن را تهیه کنند و سهم هر دانشگاهی در آن مشخص شود اما آنها از همان آغاز اعلام کردند فقط قادر به تامین اعتبار یک هزار و 500 میلیارد ریال هستند و یک هزار میلیارد ریال دیگر را موکول به زمانی کردند که بتوانند تامین اعتبار را شروع کنند.

مدیر کل تسهیلات اعتباری دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دولت از همین اول برخلاف مصوبه مجلس خلاف وعده عمل می کند. از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی ردیف بودجه ای ندارد سهم دانشجویان دانشگاه آزاد از وام شهریه در اختیار صندوق رفاه وزارت علوم قرار می گیرد و دانشگاه آزاد دانشجو را برای دریافت وام به این صندوق معرفی می کند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری از مخالفت جاسبی رئیس دانشگاه آزاد با افزایش نرخ کارمزد قرض الحسنه دانشجویی از 2.5 درصد به 4 درصد خبر داد و گفت: در ابتدا نرخ کارمزد قرض الحسنه بانکی 2.5 درصد بود بر همین مبنا کارمزد قرض الحسنه دانشجویی نیز 2.5 درصد در نظر گرفته می شد اما بعد از اینکه سیستم بانکی نرخ کارمزد قرض الحسنه را به 4 درصد افزایش داد به هیئت امنای دانشگاه آزاد پیشنهاد دادیم تا رقم کارمزد یکسان شود و مانند وزارت علوم از 2.5 درصد به 4 درصد افزایش یابد اما دکتر جاسبی رئیس هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد با شدت با این موضوع مخالفت کرد.

سدهی نیا افزود: مخالفت دکتر جاسبی با این استدلال بود که متقاضی وامهای قرض الحسنه از میان دانشجویانی که از نظر مالی مشکل دارند است.

وی در بیان درخواستهای دانشگاه آزاد از دولت درباره وام شهریه دانشجویان این دانشگاه گفت: انتظار داریم دولت با توجه به حساسیت های دانشجویی و کمبود توان پرداخت شهریه توسط خانواده ها در پی تورم لطف کند و اعتبار وام شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد را به موقع و قبل از شروع ثبت نام در اختیار صندوق رفاه قرار دهد. همچنین اعتباراتی که مجلس برای وام شهریه دانشجویان تخصیص می دهد به طور کامل در اختیار صندوق رفاه قرار گیرد و نه اینکه طبق جدولی هر سال از میزان واقعی آنها کاسته شود.

مدیرکل تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد در اعلام درخواستی از مجلس شورای اسلامی نیز گفت: انتظار داریم مجلس حداقل برای پنج سال 2500 میلیارد ریالی که امسال به وام شهریه دانشجویان اختصاص داده است را تخصیص دهد و اقساط این وام ها در خود صندوق های رفاه دانشجویان باقی بماند تا این صندوق ها خودکفا شوند و دیگر نیازی نباشد که هر سال اعتباری را برای وام شهریه دانشجویان اختصاص دهند.

سدهی نیا با انتقاد از واحدهایی که از امتحان دادن دانشجویانی که بدهی شهریه دارند، جلوگیری می کنند، گفت: شنیده شد که در برخی از واحدها کارت ورود به جلسه امتحان در اختیار دانشجویانی که بدهی شهریه دارند، قرار نمی گیرد این ننگین ترین برخوردی است که می توان با یک دانشجو داشت و به شدت با آن برخورد می کنیم و روسای صندوق هایی که به این شکل با دانشجویان رفتار می کنند فورا برکنار می شوند چرا که اعتقاد داریم تکلیف شهریه دانشجو باید در موقع ثبت نام مشخص شود و نه موقعی که دانشجو یک ترم تلاش کرده و می خواهد سر امتحان حاضر شود و استرس هم دارد.