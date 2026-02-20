۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

حضور ۸۰ هزار نفر در نماز جمعه مسجد الاقصی

اوقاف اسلامی قدس اعلام کرد که علیرغم محدودیت‌های شدید رژیم اشغالگر صهیونیستی، دست کم ۸۰ هزار نفر اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در مسجد الاقصی اقامه کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، فلسطینی ها با وجود محدودیت های شدید صهیونیستها، اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در مسجدالاقصی اقامه کردند.

این حضور انبوه نمازگزاران با وجود محدودیت های شدید اعمال شده از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر نمازگزاران فلسطینی نخستین جمعه ماه مبارک رمضان را روی ویرانه‌های مسجد صلاح‌ الدین در محله الزیتون در شرق غزه برگزار کردند.

