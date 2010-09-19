3300 دانش آموز در مدارس معارف اسلامی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید محمدصادق سیفی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای مازندران در بابل اظهار داشت: در حال حاضر 100 مدرسه علوم و معارف اسلامی در کشور فعال است که از این تعداد 64 مدرسه از مدارس صدرا بوده است.

وی تصریح کرد: 15 مدرسه معارف اسلامی نیز در کشور در آستانه بهره برداری قرار دارد.

وی هدف از احداث مدارس صدرا را تربیت نیروی انسانی برشمرد و افزود: نیروی انسانی این مدارس اهداف انقلاب را پیگیری کرده تا هدف اصلی که از پایه‌ریزی علوم انسانی وجود داشته در بدنه رشته علوم اسلامی ارتقاء پیدا کند.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی کشور اظهار داشت: خروجی این رشته در سطح کشور بیش از 9 هزار نفر بوده که به طور میانگین سالانه حدود 70 فارغ‌التحصیل در سطح کشور وجود دارد که بخشی از این فارغ التحصیلان از دوره عالی شهید مطهری و مابقی از دیگر مراکز علمی و آموزشی دیگر هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران نیز اظهار داشت: مدرسه صدرا در کشور همواره مورد عنایت امام خمینی (ره) بوده است و امام همواره می‌فرمودند؛ از شما برادران و خواهران که در این مدرسه معارف هستید می‌خواهم برنامه‌ها را طوری تنظیم کنید که مطهری‌ها یا یک مطهری پیدا شود.

حجت الاسلام ناصر شکریان افزود: سازمان تبلیغات اسلامی از سال 81 با گرفتن مجوز از آموزش و پرورش موفق شد در سال 82 نخستین دبیرستان را تأسیس کند و امسال بر اساس آمار 64 مدرسه و در استان مازندران چهار مدرسه علوم و معارف اسلامی وجود دارد.

شکریان بیان داشت: دانش‌آموزان مازندرانی در مسابقات کشوری و استانی رتبه‌های قابل توجهی دارند که هشت رتبه کشوری و 12رتبه استانی و 110 رتبه شهرستانی در بین دبیرستان‌ها کسب کردند.

وی افزود: تعداد کل دانش آموزان در سه دبیرستان استان 144 نفر است که 66 نفر دانش آموز پسر در یک دبیرستان و 76 نفر دختر در دو دبیرستان یکی در بابل و یکی در چالوس مشغول تحصیل هستند.

شکریان بیان داشت: زمین این مدرسه در پنج هزار و 300 متر و ساختمان آن با یک‌هزار و 700 متر زیربنا با 12 باب کلاس، آزمایشگاه، سالن همایش، سوئیت برای اساتید که از سال 85 با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان کار احداث آن آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

وی درپایان افزود: هدف سازمان تبلیغات از تأسیس این مدارس تربیت نیروی متخصص و متعهد است که خروجی این دبیرستان‌ها از نیروهای نظام خواهند بود.