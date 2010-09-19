شاخص کل بورس 170 واحد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز هفته جاری سهامداران در 14 هزار و 847 بار معامله 423 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش یک‌هزار و 667 میلیارد و 40 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که نسبت به روزشنبه 27 شهریرماه جاری از نظر حجم و ارزش به ترتیب 9/53 و 7/65 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این روز ارزش بازار سهام به 872 هزار و 287 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 7982 میلیارد ریال افت دارد.

در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 28 شهریور‌ماه جاری شاخص کل با 170 واحد کاهش نسبت به روز ‌شنبه 27 شهریورماه، عدد 18 هزار و 487 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 17 واحدی در عدد 1089 واحد باقی ماند.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 417 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 27 شهریورماه امسال 283 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 286 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 149 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با کاهش 169 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 25 هزار و 762 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 112 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 27 شهریورماه در عدد 14 هزار و 95 واحد متوقف شد.

