به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی شامگاه چهارشنبه در سومین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری در مدیریت شهری، گفت: مدیریت محله‌محور به رویکردی گفته می‌شود که در آن محله به‌عنوان واحد پایه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود و ساکنان محله با مشارکت فعال، در شناسایی مسائل، اولویت‌بندی نیازها و اجرای راه‌حل‌ها نقش مستقیم دارند. در این الگو، مدیریت از حالت متمرکز و بالا به پایین خارج می‌شود و به سمت مشارکت مردمی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه هر محله باید بر اساس مسائل اختصاصی خود شناسایی و برنامه‌ریزی شود، تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، بیکاری، زنان سرپرست خانوار، کودکان در معرض آسیب و سایر مشکلات اجتماعی در هر محله متفاوت است و باید برای هر یک به‌طور جداگانه برنامه‌ریزی کرد. شناخت متقابل مردم یک محله، نقش کلیدی در پیشگیری از تبدیل آسیب‌ها به بحران دارد و مشارکت اجتماعی، سرمایه اصلی این طرح است.

استاندار زنجان بر استفاده از ظرفیت مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری در اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: این ظرفیت‌ها باید در جهت تقویت بنیان خانواده، افزایش نشاط اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به کار گرفته شود. مساجد به عنوان پایگاه‌های دینی و فرهنگی می‌توانند نقش محوری در این مسیر ایفا کنند.

صادقی با اشاره به اهمیت ارزیابی اثربخشی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: گزارش عملکرد دستگاه‌ها نباید تنها بر تعداد جلسات، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده متمرکز باشد، بلکه لازم است نتایج و آثار قابل اندازه‌گیری این اقدامات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز نظام ارزیابی دستگاه‌ها باید از فعالیت‌محوری فاصله بگیرد و به سمت نتیجه‌محوری حرکت کند؛ یعنی مشخص شود هر برنامه تا چه اندازه توانسته مشکل مردم را حل کند و چه خروجی ملموسی به همراه داشته است.

پیگیری جدی موضوع آبیاری مزارع با فاضلاب در غرب زنجان

استاندار زنجان با اشاره به گزارش ارائه شده درباره آمادگی استان در برابر بیماری وبا، خواستار اجرای دقیق مصوبات هیئت وزیران در حوزه سلامت آب شد و گفت: موضوع آبیاری برخی مزارع با فاضلاب در برخی نقاط استان از جمله غرب شهر زنجان همچنان نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول است و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مسئول پایش مستمر وضعیت بیماری‌ها و ترسیم نقشه خطر است و دستگاه‌هایی مانند آب و فاضلاب، محیط‌زیست، مدیریت بحران و فرمانداری‌ها نیز باید برای اصلاح زیرساخت‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری‌های روده‌ای همکاری لازم را داشته باشند.

اضافه شدن دو شاخص جدید به ارزیابی مدیران

صادقی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران در سال جاری اظهار کرد: دو شاخص جدید شامل عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مدیریت محله‌محور و آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل به شاخص‌های ارزیابی اضافه شده است. با توجه به شرایط منطقه، دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی لازم را در حوزه پدافند غیرعامل داشته باشند و محلات نیز باید برای مواجهه با شرایط بحرانی، از جمله حوادث و تهدیدهای احتمالی، برنامه مشخص و آمادگی لازم را داشته باشند.

وی همچنین ترک فعل دستگاه‌ها را به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد داد و بر لزوم پاسخگویی مدیران در قبال عملکرد خود تأکید کرد.

استاندار زنجان مشکلات معیشتی زنان سرپرست خانوار و افزایش بیکاری دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی را از مهم‌ترین مسائل اجتماعی استان دانست و گفت: لازم است شورای اجتماعی استان با مشارکت دستگاه‌های مسئول برای این دو موضوع راهکارهای عملیاتی و مشخص تدوین کند. این دو گروه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و نیازمند حمایت ویژه و برنامه‌ریزی هدفمند برای توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار می‌باشند.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری زنان به‌مراتب بالاتر از مردان است، بر ضرورت ایجاد حلقه اتصال میان آموزش و اشتغال تأکید کرد و گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاغل خانگی، زمینه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان فراهم شود.

استاندار زنجان استفاده صحیح از فضای مجازی را از دیگر اولویت‌های حوزه اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: فضای مجازی یک فناوری است و باید به جای نگاه سلبی، بر آموزش، فرهنگسازی و ارتقای سواد رسانه‌ای، به‌ویژه در میان نسل جوان، تمرکز شود تا از آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از آن جلوگیری شود. با توجه به دو فضایی شدن زندگی امروز، ضرورت دارد برنامه‌های آموزشی متناسب با این فضا طراحی و اجرا شود.

پیگیری انتقال شهرک تخصصی روی زنجان

صادقی همچنین به مسائل زیست‌محیطی استان اشاره کرد و گفت: موضوع انتقال شهرک تخصصی روی زنجان از محل فعلی به مکان جدید در شورای برنامه‌ریزی استان در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری فعالان این بخش، این موضوع به نتیجه برسد. سلامت مردم یک مطالبه عمومی و در اولویت دولت است و از سوی دیگر، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر بازنگری در برنامه اجرایی مدیریت محله‌محور تأکید کرد و افزود: این برنامه نیازمند اصلاح محتوایی است تا از دل آن راهکارهای اجرایی دقیق، قابل سنجش و متناسب با شرایط هر شهرستان استخراج شود. در مدیریت محله‌محور قرار نیست ساختار جدیدی ایجاد شود، بلکه هدف این است که دستگاه‌ها وظایف قانونی خود را با رویکرد محله‌محوری انجام دهند و فرمانداران نیز این رویکرد را به سمت تحول در نظام حکمرانی هدایت کنند.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداری‌ها و همه دستگاه‌های اجرایی باید اجرای مدیریت محله‌محور را با محوریت مساجد و مشارکت مردم دنبال کنند، گفت: گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها باید مستند، مبتنی بر آمار و همراه با نتایج قابل اندازه‌گیری باشد تا امکان ارزیابی دقیق میزان تحقق اهداف فراهم شود.