به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گروه از ناوگان حمل‌ونقل شهرداری کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور شهردار کرمانشاه، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان کرمانشاه، مدیران پلیس راهور، معاونان و مدیران شهرداری، همچنین مسئولان هلال‌احمر و اورژانس، برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی راهی مرز خسروی شد.

این ناوگان در قالب قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی فعالیت خواهد کرد و در مجموع از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس تشکیل شده است. بخشی از این ناوگان امروز به همراه خودروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، جمعیت هلال‌احمر و پلیس راهور به مرز خسروی اعزام شد و سایر اتوبوس‌ها نیز به‌صورت مرحله‌ای به این مجموعه اضافه خواهند شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در ایام اربعین در مرز خسروی مستقر خواهند بود تا خدمات جابه‌جایی زائران را در محدوده این پایانه مرزی بر عهده بگیرند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، اتوبوس‌ها در تمامی پارکینگ‌های مرز خسروی مستقر می‌شوند و زائران پس از پارک خودروهای شخصی، از همان محل با استفاده از این ناوگان به پایانه مرزی منتقل خواهند شد تا روند تردد با سهولت و سرعت بیشتری انجام گیرد.

بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، هزینه جابه‌جایی زائران از محل پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی خسروی برای هر نفر ۳۰ هزار تومان تعیین شده و این خدمات در طول ایام اربعین توسط ناوگان حمل‌ونقل شهرداری کرمانشاه ارائه خواهد شد.