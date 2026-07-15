رقابت ۲۸ هزار داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر باقری خلیلی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در مازندران اظهار کرد: ۲۸ هزار و ۹۴ داوطلب در این آزمون در ۱۳ حوزه امتحانی استان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی افزود: این آزمون در نوبت‌های صبح و بعدازظهر روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر و صبح روز جمعه ۲۶ تیر برگزار می‌شود و حوزه‌های امتحانی در شهرهای آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، چالوس، ساری، قائم‌شهر، نکا و نور مستقر هستند.

دبیر ستاد استانی آزمون‌های سراسری مازندران با اشاره به آغاز توزیع کارت ورود به جلسه گفت: داوطلبان از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه می‌توانند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور، کارت ورود به جلسه و اطلاعات مربوط به زمان و محل برگزاری آزمون را دریافت کنند.

باقری خلیلی با بیان اینکه آزمون تمامی رشته‌های شناور در نوبت بعدازظهر روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود، تصریح کرد: داوطلبانی که علاوه بر رشته اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باید کارت ورود به جلسه جداگانه برای رشته دوم دریافت کنند.

وی بر لزوم بررسی دقیق اطلاعات مندرج در کارت ورود به جلسه تأکید کرد و گفت: امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای از طریق سامانه سازمان سنجش وجود ندارد و در صورت وجود مغایرت، داوطلبان باید موضوع را از طریق اداره ثبت احوال پیگیری کنند. همچنین متقاضیان دارای مغایرت در اطلاعات مربوط به توان‌خواهی باید روز ۲۴ تیر با در دست داشتن گواهی معلولیت به واحدهای رفع نقص مراجعه کنند.

نماینده تام‌الاختیار سازمان سنجش در مازندران افزود: داوطلبان تنها از ۲۲ تا ۲۶ تیر فرصت دارند اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی، محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی خود را از طریق بخش ویرایش اطلاعات کارت در سامانه سازمان سنجش اصلاح کنند.

وی همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار را الزامی دانست و خاطرنشان کرد: از ورود افرادی که مدارک هویتی معتبر را همراه نداشته باشند، جلوگیری خواهد شد.

باقری خلیلی با اشاره به زمان آغاز آزمون گفت: فرآیند برگزاری آزمون در نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ و در نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می‌شود و درهای حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷ و ۱۴ بسته خواهد شد، بنابراین داوطلبان باید پیش از بسته شدن درها در محل آزمون حضور داشته باشند.

وی همچنین از داوطلبان خواست تنها لوازم ضروری شامل چند مداد سیاه نرم، پاک‌کن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند و تأکید کرد: همراه داشتن تلفن همراه، ساعت و دستبند هوشمند، ماشین‌حساب، جزوه، کتاب، یادداشت و هرگونه وسیله الکترونیکی یا ارتباطی ممنوع است و به همراه داشتن این وسایل مطابق قانون، تخلف و تقلب در آزمون محسوب می‌شود.