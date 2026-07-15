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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

قالیباف:

باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت خود تا پای جان بایستیم

باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت خود تا پای جان بایستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما هیچ‌گاه از جنگ استقبال نمی‌کنیم اما باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع  ملی خود تا پای جان بایستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بیاینه تبینی خطاب به مردم عزیز ایران گفت: این روزها که دوباره آتش جنگ شعله ورتر شده سوالاتی در بین مردم و گروه‌های مختلف پرسیده می‌شود و هرکس به فراخور نگاه خود به آن پاسخ می‌دهد. آیا ما به دنبال جنگ هستیم؟ آیا جنگ و سایه جنگ پایان می‌یابد؟ آیا با مذاکره می‌توانیم به اهداف خود برسیم؟ وقتی با آمریکای بدعهد طرفیم اساسا مذاکره چه فایده‌ای دارد؟ و در نهایت موضوع مهم این است که چگونه حق خود را بگیریم و پیروز این جنگ باشیم؟

وی افزود: اگر با نگاه منافع ملی، امنیت ملی و به‌دور از نگاه جناحی به این موضوع بنگریم می‌توانیم به پاسخ‌های صریح، روشن و دقیق دست پیدا کنیم. اول باید بدانیم ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفته‌ایم که هدف آن علاوه بر ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد اصلی جبهه حق و چندپاره کردن کشور عزیزمان ایران است. این راهبرد دشمن تغییر نکرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دوم، همان‌طور که قبلا نیز بارها گفته‌ام، آمریکا در هر زمان که بتواند به‌دنبال ضربه زدن به ایران و پیش‌برد منافع خود است و این محدود به جنگ، مذاکره یا فقط این رئیس جمهور فعلی آمریکا نیست. پس نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید براساس منافع و امنیت ملی، واقع‌بینانه و بلندمدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم.سوم، مقاومت یکپارچه ملت ایران و نیروهای مسلح ما، این نقشه شوم دشمن در جنگ 40روزه را باطل و آن‌ها را مجبور به درخواست آتش‌بس و انجام مذاکره کرد ولی حتماً راهبرد غلط آن‌ها را عوض نکرده است. آمریکا همیشه خوی استکباری دارد و هیچ‌گاه ایران قوی را نمی‌پذیرد.

وی در ادامه گفت: با این فرض‌ها باید پاسخ سوالات بالا را داد.ما هیچ‌گاه از جنگ استقبال نکرده و نمی‌کنیم اما باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم. در کنار این باید از ابزار دیپلماسی و مذاکره هم استفاده کنیم تا منافع ملی را محقق و تثبیت کنیم.

رئیس هیئت مذاکره کننده خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و درحال اجرا باشد؛ اگر قرار باشد ایران از تفاهم‌نامه انتفاع نبرد، دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم.

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کد مطلب 6889253

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