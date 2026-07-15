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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

پرچم خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در شلمچه به اهتزاز درآمد

پرچم خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در شلمچه به اهتزاز درآمد

شلمچه - با به اهتزاز درآمدن پرچم امام حسین در مرز شلمچه و فرمان لبیک یا حسین، عملیات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در این گذرگاه مرزی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا با حضور علی اکبر پورجمشیدیان رییس ستاد مرکزی اربعین کشور و سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در مرز بین‌المللی شلمچه برگزار شد تا این گذرگاه رسمی، وارد حال و هوای خدمت‌رسانی به زائران شود.

استاندار خوزستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: با توجه به شرایطی که پس از تشییع رهبر شهید ایجاد شد، انتظار می‌رود در پیوند با آن تشییع و مقاومت و همچنین ایستادگی‌های مردم و نیروهای مسلح در قبال زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، جمعیت پرشمارتر و حماسی‌تری در راهپیمایی اربعین شکل گیرد.

موالی‌زاده افزود: در تلاش هستیم در طول مسیر شرایط مهیا شود که در این خصوص جلساتی با فرمانداران شهرستان‌های مختلف برگزار شده است تا راهپیمایی اربعین با شکوه و انقلابی، متکی بر آموزه‌های امام حسین برگزار شود

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کد مطلب 6889248

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