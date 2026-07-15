به گزارش خبرنگار مهر، آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا با حضور علی اکبر پورجمشیدیان رییس ستاد مرکزی اربعین کشور و سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان در مرز بینالمللی شلمچه برگزار شد تا این گذرگاه رسمی، وارد حال و هوای خدمترسانی به زائران شود.
استاندار خوزستان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: با توجه به شرایطی که پس از تشییع رهبر شهید ایجاد شد، انتظار میرود در پیوند با آن تشییع و مقاومت و همچنین ایستادگیهای مردم و نیروهای مسلح در قبال زیادهخواهیهای استکبار جهانی و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، جمعیت پرشمارتر و حماسیتری در راهپیمایی اربعین شکل گیرد.
موالیزاده افزود: در تلاش هستیم در طول مسیر شرایط مهیا شود که در این خصوص جلساتی با فرمانداران شهرستانهای مختلف برگزار شده است تا راهپیمایی اربعین با شکوه و انقلابی، متکی بر آموزههای امام حسین برگزار شود
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