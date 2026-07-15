روسیه: مراکز لجستیکی و انبارهای پهپاد دوربرد اوکراین منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ارتش روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته مراکز لجستیکی و همچنین انبارهای حاوی پهپادهای دوربرد اوکراین را هدف قرار داده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این ارتباط آمده است: ۵۵۸ پهپاد و ۸ بمب هدایت‌ شونده اوکراین نیز طی این بازه زمانی نیز منهدم شدند. در ادامه، ۴ شهپاد اوکراینی هم در دریای سیاه با موفقیت هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: در ادامه حملات به بنادر مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین، یک کشتی حامل تدارکات نظامی در بندر یوژنی و ۲ کشتی دیگر در بندر اودسا مورد اصابت قرار گرفتند.