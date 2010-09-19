تحریم ایران توسط برخی کشورهای غربی خودزنی اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روسای نمایندگانی های جمهوری اسلامی ایران در اروپا شب گذشته با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در محل وزارت خارجه به کار خود پایان داد.

معاون اول رئیس جمهور با تشریح سیاستهای دولت دهم در دفاع از ارزشهای انقلاب و نظام در عرصه های مختلف، دستاوردهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر در حوزه اقتصادی و فنی را تبیین کرد.

وی با ذکر فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری، محدودیتهای غیر قانونی ایجاد شده توسط برخی کشورهای غربی علیه کشورمان در زمینه اقتصادی و تجاری را فرصت مناسبی در جهت شکوفایی توانمندیها و استعدادهای کشور در عرصه های مختلف ذکر کرده و به نمونه های موفق این دستاوردها از جمله خودکفایی در تولید بنزین و سایر نیازهای کشور اشاره کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین سیاستهای دولت دهم در افزایش سطح خوداتکایی و قطع وابستگی به خارج را به تفصیل تشریح و اعمال محدودیت ها توسط برخی کشورهای غربی را نوعی خودزنی اقتصادی خواند و تاکید کرد که بازنده اصلی در این کارزار و جنگ تمام عیار به طور قطع عاملین ایجاد این محدودیت ها هستند.

در ادامه جلسه روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در اروپا با ارائه گزارشاتی از حوزه ماموریت خویش، نقطه نظرات خود در مورد مهمترین موضوعات سیاسی و اقتصادی مرتبط با کشور محل ماموریت را بیان و پیرامون چگونگی پیشبرد سیاست های اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر کردند.