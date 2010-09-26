سیزدهمین جایزه "کتاب فصل" هم اثر ادبی برگزیده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بررسی‌های اولیه از آثار داستانی ارسالی به دبیرخانه سیزدهمین جایزه کتاب فصل (ویژه بهار 89) پنج کتاب به مرحله نهایی راه یافتند.

این آثار عبارتند از: به افق تهران (مریم طاهری مجد)، رگ سرخی به تن بوم (ملیحه طباغیان)، هیچِ هیچ شدن (خدیجه قاسمی)، دختری که خودش را خورد (سعیده محسنی) و هزار دست پنهان (ایرج مثال‌آذر).

هیئت داوران بخش ادبیات داستانی سیزدهمین جایزه کتاب فصل پس از بررسی‌های نهایی هیچ یک از آثار مذکور را شایسته عنوان برگزیده تشخیص نداد و تنها یک اثر را شایسته تقدیر شناخت که در روز برگزاری جایزه (19 مهر) معرفی می‌شود.

همچنین بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، پس از انجام بررسی‌های اولیه از کتاب‌های شعر ارسال شده به دبیرخانه این دوره از جایزه کتاب فصل، 8 کتاب به مرحله نهایی راه یافتند.

این آثار عبارتند از: همه چیز عادی است (مجید رفعتی)، سرفه‌های گرامافون (محمدرضا طاهری)، حق با تو بود (مریم رزاقی)، مسافران کوچه صبح (عالیه مهرابی)، از آهو تا کبوتر (قاسم صرافان)، 13 بهانه بهار یک ترانه رسیدن (محمد مرادی)،نوبت به نوبت آفتاب (سودابه مهیجی) و هنوز قلب قلم درد می‌کند (حسنی محمدزاده).

هیئت داوران بخش شعر بزرگسال سیزدهمین جایزه کتاب فصل پس از بررسی‌های نهایی هیچ یک از این آثار مذکور را هم شایسته عنوان برگزیده تشخیص نداد و تنها یک اثر را شایسته تقدیر شناخت.

بر اساس این گزارش همچنین پس از انجام بررسی‌های اولیه از کتاب‌های ترجمه‌ای ارسال شده به دبیرخانه این دوره از جایزه کتاب فصل، 5 کتاب به مرحله نهایی راه یافتند.

این آثار عبارتند از: درخت مار (نوشته اووه تیم ترجمه امید اجتماعی جندقی)، ایمان داشته باشیم (نوشته میچ آلبوم ترجمه صدیقه ابراهیمی)، دروغ‌هایی که معلمم به من آموخت (نوشته جیم دبلیو لوون ترجمه مشترک اسماعیل امینی و امیرمسعود شهرام نیا)، آن روز فراخواهد رسید (نوشته رفیق شامی ترجمه عذرا جعفرآبادی) و سفر فیل (نوشته ژوزه ساراماگو ترجمه زهرا رهبانی).

هیئت داوران بخش "ادبیات و زبان‌های دیگر" این دوره از جایزه کتاب فصل پس از بررسی‌های نهایی هیچ یک از این آثار مذکور را نه شایسته عنوان برگزیده تشخیص و نه شایسته عنوان تقدیری تشخیص نداد.

پیشتر علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب (موسسه مجری جایزه کتاب فصل) در گفتگویی با خبرنگار مهر، از برگزاری این جایزه در 19 مهر ماه خبر داده بود.

در سیزدهمین دوره جایزه کتاب فصل 2986 عنوان کتاب منتشرشده در بهار 89 در 11 حوزه کلیات، فلسفه و روانشناسی، دین، علوم اجتماعی، علوم خالص، علوم کاربردی، هنر، ادبیات، تاریخ و کودک و نوجوان بررسی شده است.