به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در افتتاحیه رویداد تخصصی صبا با اشاره به میزبانی مردم خراسان جنوبی از خدمتگزاران مردم و تجلیل از شهدای استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی در همه زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه فرهنگی، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و مردم این استان در عرصه‌های مختلف عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

وی با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه اعتکاف و برنامه «زندگی با آیه‌ها» افزود: خراسان جنوبی طی دو سال پیاپی در حوزه اعتکاف رتبه اول کشور را کسب کرده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در استان بیان کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی برنامه‌هایی در استان و مشهد برگزار شده و در یکی از جلسات خراسان رضوی مطرح شد که موکب‌های خراسان جنوبی بالاترین خدمات را به مجاوران و مسافران ارائه داده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی این موارد را نشانه تدین مردم استان دانست و افزود: خراسان جنوبی از استان‌های پایین کشور از نظر برخی شاخص‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است و آمار طلاق نیز در این استان بسیار پایین است.

هاشمی با بیان اینکه این ظرفیت دینی و اجتماعی مردم باید در حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد، گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند جامعه را در برابر آسیب‌های اجتماعی مستحکم کند، واسطه‌گری ازدواج و تشکیل خانواده است.

وی ادامه داد: چه زیباست که از ظرفیت مردم و نیروهای مؤمن و فرهنگی در مسیر واسطه‌گری ازدواج و تشکیل خانواده استفاده شود؛ چراکه تقویت خانواده می‌تواند حلقه‌های وصل میان خانواده‌ها را شکل دهد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت فرزندآوری و تشکیل خانواده، افزود: وقتی جوانی ازدواج کرده است، باید زمینه‌های لازم برای ادامه زندگی، دریافت تسهیلات ازدواج، تشکیل خانواده و صاحب فرزند شدن برای او فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های قرآنی برگزارشده در استان گفت: در ماه مبارک رمضان برای نخستین بار از دو نقطه، برنامه شبکه سراسری تلاوت و ترتیل‌خوانی قرآن کریم از خراسان جنوبی پخش شد و نخستین ترتیل‌خوانی کشور نیز از این استان روی آنتن رفت.