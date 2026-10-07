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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

هاشمی: واسطه‌گری ازدواج جامعه را در برابر آسیب‌ها مستحکم می‌کند

هاشمی: واسطه‌گری ازدواج جامعه را در برابر آسیب‌ها مستحکم می‌کند

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ظرفیت‌های دینی و فرهنگی مردم استان، گفت: واسطه‌گری ازدواج و تشکیل خانواده جامعه را در برابر آسیب‌ها مستحکم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در افتتاحیه رویداد تخصصی صبا با اشاره به میزبانی مردم خراسان جنوبی از خدمتگزاران مردم و تجلیل از شهدای استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی در همه زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه فرهنگی، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و مردم این استان در عرصه‌های مختلف عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

وی با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه اعتکاف و برنامه «زندگی با آیه‌ها» افزود: خراسان جنوبی طی دو سال پیاپی در حوزه اعتکاف رتبه اول کشور را کسب کرده است.

هاشمی با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام‌شده در استان بیان کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی برنامه‌هایی در استان و مشهد برگزار شده و در یکی از جلسات خراسان رضوی مطرح شد که موکب‌های خراسان جنوبی بالاترین خدمات را به مجاوران و مسافران ارائه داده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی این موارد را نشانه تدین مردم استان دانست و افزود: خراسان جنوبی از استان‌های پایین کشور از نظر برخی شاخص‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است و آمار طلاق نیز در این استان بسیار پایین است.

هاشمی با بیان اینکه این ظرفیت دینی و اجتماعی مردم باید در حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرد، گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند جامعه را در برابر آسیب‌های اجتماعی مستحکم کند، واسطه‌گری ازدواج و تشکیل خانواده است.

وی ادامه داد: چه زیباست که از ظرفیت مردم و نیروهای مؤمن و فرهنگی در مسیر واسطه‌گری ازدواج و تشکیل خانواده استفاده شود؛ چراکه تقویت خانواده می‌تواند حلقه‌های وصل میان خانواده‌ها را شکل دهد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت فرزندآوری و تشکیل خانواده، افزود: وقتی جوانی ازدواج کرده است، باید زمینه‌های لازم برای ادامه زندگی، دریافت تسهیلات ازدواج، تشکیل خانواده و صاحب فرزند شدن برای او فراهم شود.

وی با اشاره به برنامه‌های قرآنی برگزارشده در استان گفت: در ماه مبارک رمضان برای نخستین بار از دو نقطه، برنامه شبکه سراسری تلاوت و ترتیل‌خوانی قرآن کریم از خراسان جنوبی پخش شد و نخستین ترتیل‌خوانی کشور نیز از این استان روی آنتن رفت.

کد مطلب 6971224

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