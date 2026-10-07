رحمانی: قرارگاه خاتم برای ثبت رکورد تازه در متروی قم آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحمانی عصر چهارشنبه در مراسم آغاز احداث ایستگاه‌های «چهل اختران» و «عماریاسر» مترو قم اظهار کرد: امروز در شرایطی که کشور با مسائل و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو است، روند اجرای طرح‌های عمرانی همچنان ادامه دارد و فعالیت‌های سازندگی در کشور متوقف نشده است.



وی افزود: در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هیچ‌یک از پروژه‌ها در شرایط اخیر تعطیل نشده و فعالیت طرح‌های عمرانی با قوت ادامه پیدا کرده است و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده که هفت مورد از آنها در زمره پروژه‌های بزرگ و مگاپروژه قرار داشته‌اند.



معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ادامه داد: امروز نیز با حضور در شهر مقدس قم، عملیات اجرایی دو ایستگاه مهم A7 و A8 خط یک مترو قم آغاز می‌شود و برنامه اجرای پروژه‌های عمرانی در دیگر نقاط کشور نیز در حال پیگیری است.



رحمانی بیان کرد: در روزهای آینده نیز یک پروژه در کرمان به بهره‌برداری خواهد رسید و پس از آن پروژه دیگری در مشهد افتتاح می‌شود که این روند نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های عمرانی و سازندگی در کشور است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی در اجرای طرح‌های عمرانی گفت: یکی از افتخارات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا این است که پروژه‌ها با تکیه بر خودباوری، توان تخصصی داخلی و تجهیزات بومی پیش می‌روند و بخش قابل توجهی از نیازهای اجرایی از ظرفیت مجموعه‌های داخلی تأمین می‌شود.



بخش عمده مترو داخلی‌سازی شده است



معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بومی‌سازی فناوری‌های مورد استفاده در پروژه‌های مترو اظهار کرد: قرارگاه خاتم در سال‌های گذشته تلاش کرده است در داخلی‌سازی بخش‌های مختلف اجرای پروژه‌های مترو نقش مؤثری ایفا کند.



رحمانی افزود: امروز بیش از ۸۰ درصد بخش‌های مختلف حوزه مترو داخلی‌سازی شده و در اجرای این پروژه‌ها از توان مجموعه‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌شود.



وی با اشاره به سابقه فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در قم بیان کرد: حضور این مجموعه در طرح‌های عمرانی استان قم سابقه‌ای طولانی دارد و بخش مهمی از زیرساخت‌های این شهر با مشارکت و اجرای پروژه‌های مختلف توسط قرارگاه شکل گرفته است.



معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ادامه داد: انتقال آب آشامیدنی به قم یکی از طرح‌های مهمی است که با اجرای تونل‌ها و خطوط انتقال طولانی توسط قرارگاه خاتم در سال‌های گذشته انجام شده است.



رحمانی گفت: کمربندی ریلی قم و همچنین آزادراهی که موجب کاهش زمان سفر زائران و مسافران در مسیر قم به سمت مشهد شده است، از دیگر پروژه‌هایی به شمار می‌رود که توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در استان اجرا شده است.



رکورد حفاری مترو قم ثبت شد



وی با اشاره به روند اجرای خط یک مترو قم اظهار کرد: این پروژه در طول سال‌های گذشته با مسائل و موضوعات مختلفی مواجه بوده و همین مسائل موجب طولانی شدن روند اجرای آن شده است.



رحمانی افزود: با وجود این مسائل، در پروژه مترو قم رکوردهای قابل توجهی در زمینه حفاری به ثبت رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت فنی و اجرایی موجود برای پیشبرد سریع‌تر طرح است.



معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا خاطرنشان کرد: در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، رکورد حفاری روزانه ۳۳ متر و رکورد حفاری ماهانه ۶۵۰ متر در تونل مترو قم به ثبت رسید و این آمار ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرعت اجرای عملیات را نشان می‌دهد.



وی ادامه داد: تجربه ثبت این رکوردها نشان می‌دهد توان فنی و آمادگی لازم برای اجرای سریع‌تر عملیات در پروژه مترو قم وجود دارد و می‌توان از این ظرفیت در ادامه مسیر استفاده کرد.



رحمانی تأکید کرد: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا امروز این آمادگی را دارد که با همراهی و حمایت مسئولان استان، مدیریت شهری، استاندار قم و اعضای شورای اسلامی شهر، رکورد تازه‌ای در اجرای پروژه مترو قم به ثبت برساند.



هم‌افزایی برای تکمیل مترو ادامه دارد



معاون قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: هدف این است که با فراهم شدن زمینه‌های لازم و تداوم همکاری میان مجموعه‌های مسئول، عملیات اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و طرح مترو قم در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.



رحمانی در پایان از همراهی مسئولان استان و مدیریت شهری قم در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد و افزود: از استاندار قم، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و همه مسئولانی که در روند اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه مترو قم همکاری و همراهی دارند، تشکر می‌کنم.