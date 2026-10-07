فعالیت مهر آفرینان عرصه ازدواج باید به یک جریان فرهنگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی شامگاه چهارشنبه در آیین برگزاری رویداد تخصصی «صبا» ویژه فعالان و کنشگران حوزه ازدواج، با اشاره به دغدغه‌مندی حاضران نسبت به موضوع ازدواج و به‌ویژه واسطه‌گری در این امر، اظهار کرد: حضور و همراهی فعالان این حوزه نشان می‌دهد که این جمع اهل جهاد و فداکاری هستند.

وی از برگزارکنندگان این برنامه اعم از استانداری، سازمان برنامه و بودجه، اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل کمیته امداد امام (ره)، صدا و سیما و اداره‌کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، افزود: این برنامه حاصل همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف است که دست به دست هم داده‌اند تا اتفاقی جدید در حوزه فرهنگ و ازدواج رقم بخورد.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به حمایت استاندار خراسان جنوبی از برنامه‌های مردمی حوزه ازدواج، اظهار کرد: طی هفت ماه گذشته، در اجتماعاتی که با حضور استاندار برگزار شده، به هر عروس و داماد هدایایی اهدا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به رویداد «صبا» اظهار کرد: این رویداد با هدف هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان فعالان حوزه ازدواج برگزار شده است تا ظرفیت‌های موجود در استان برای تسهیل و تقویت این حوزه به کار گرفته شود.

وی افزود: امیدواریم با توجه به همه داشته‌های فرهنگی استان و با همت جمعی مؤمنانه، این رویداد سرآغازی برای جریان‌سازی و شبکه‌سازی باشد و بتوانیم از حضور و ظرفیت اساتید و صاحب‌نظران این حوزه بهره‌مند شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین امیدواریم این برنامه زمینه‌ای برای ادامه مسیر و خدمت بیشتر به فعالان حوزه ازدواج باشد.