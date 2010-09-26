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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

سه هزار ناشنوا تحت پوشش خدمات بهزیستی خراسان جنوبی هستند

سه هزار ناشنوا تحت پوشش خدمات بهزیستی خراسان جنوبی هستند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: پیش ‌بینی می‌ شود چهار هزار نفر ناشنوا و کم‌ شنوا در استان وجود داشته باشند که از این تعداد سه هزار نفر تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی ظهر یکشنبه  در مراسم گرامیداشت هفته ناشنوایان افزود: بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی نیم درصد جمعیت هر جامعه‌ ای را ناشنوایان تشکیل می ‌دهند.

به گفته وی در حال حاضر سه تشکل ناشنوایان در شهرستان‌های بیرجند، قاین و فردوس فعال است.

وی بیان داشت: کم‌ شنوایی و ناشنوایی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی در نخستین روزهای تولد نوزاد مشخص می‌ شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: طرح غربالگری شنوایی نوزادان در حال اجراست که شناسایی و تشخیص زود هنگام معلولیت و اقدامات به موقع توانبخشی علاوه بر رشد مهارت‌های زبانی، گفتار و شناختی سبب می‌ شود کودکان ناشنوا همگام با کودکان عادی رشد طبیعی گفتار را طی کنند.

رزاقی افزود: سازمان بهزیستی با هدف شناسایی و پیشگیری از معلولیت‌ها در راستای اجرای طرح اجتماع محور توانبخشی مبتنی بر جامعه و غربالگری اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی یادآور شد: شناسایی زودهنگام معلولیت و اقدام به موقع توانبخشی از بروز عوارض معلولیت و پیشرفت معلولیت پیشگیری می ‌کند که در سطح استان 10 پایگاه فعال غربالگری شنوایی باهمکاری بخش غیردولتی فعال است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 80 درصد متولدان در بدو تولد، سه ماهگی و شش ماهگی استان در حال حاضر مورد ارزیابی شنوایی قرار می‌ گیرند که قطعاً اقدامات به موقع نتایج ارزنده‌ای در کسب گفتار و رشد زبان کودک دارد.

رزاقی افزود: توانمند‌سازی ناشنوایان با آگاه‌سازی جامعه، آموزش معلول و خانواده معلول، ارائه آموزش‌های حرفه‌ ای، مشاوره حرفه‌ ای و تحصیلی و ارائه خدمات توانبخشی نیز در حال انجام است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: پرداخت مبلغ 320 میلیون ریال برای خرید سمعک و وسایل جانبی مورد نیاز ناشنوایان استان، پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال برای سه نفر از کودکان متقاضی کاشت حلزون و پرداخت یارانه به مبلغ 270 میلیون ریال به مرکز خانواده و کودک ناشنوا و کم ‌شنوای آوای فرشتگان شهرستان بیرجند در طول سال از اقدامات انجام شده در این حوزه است.

رزاقی برگزاری دوره‌های آموزشی برای ناشنوایان و خانواده‌ها، ارائه خدمات ارزیابی شنوایی و تنظیم سمعک، اعزام 30 نفر از ناشنوایان استان به اردوهای فرهنگی و تفریحی، پیگیری امور اشتغال ناشنوایان، اعطای جهیزیه و لوازم زندگی به ناشنوایان، حمایت مالی در راستای تأمین هزینه‌های تحصیل، درمان و لوازم ضروری را از دیگر خدمات سازمان بهزیستی استان به ناشنوایان و کم‌شنوایان برشمرد.

دو تا هشتم مهرماه هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است.

کد مطلب 1159155

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