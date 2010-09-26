سه هزار ناشنوا تحت پوشش خدمات بهزیستی خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته ناشنوایان افزود: بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی نیم درصد جمعیت هر جامعه‌ ای را ناشنوایان تشکیل می ‌دهند.

به گفته وی در حال حاضر سه تشکل ناشنوایان در شهرستان‌های بیرجند، قاین و فردوس فعال است.

وی بیان داشت: کم‌ شنوایی و ناشنوایی امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی در نخستین روزهای تولد نوزاد مشخص می‌ شود.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی تصریح کرد: طرح غربالگری شنوایی نوزادان در حال اجراست که شناسایی و تشخیص زود هنگام معلولیت و اقدامات به موقع توانبخشی علاوه بر رشد مهارت‌های زبانی، گفتار و شناختی سبب می‌ شود کودکان ناشنوا همگام با کودکان عادی رشد طبیعی گفتار را طی کنند.

رزاقی افزود: سازمان بهزیستی با هدف شناسایی و پیشگیری از معلولیت‌ها در راستای اجرای طرح اجتماع محور توانبخشی مبتنی بر جامعه و غربالگری اقدامات مؤثری انجام داده است.

وی یادآور شد: شناسایی زودهنگام معلولیت و اقدام به موقع توانبخشی از بروز عوارض معلولیت و پیشرفت معلولیت پیشگیری می ‌کند که در سطح استان 10 پایگاه فعال غربالگری شنوایی باهمکاری بخش غیردولتی فعال است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 80 درصد متولدان در بدو تولد، سه ماهگی و شش ماهگی استان در حال حاضر مورد ارزیابی شنوایی قرار می‌ گیرند که قطعاً اقدامات به موقع نتایج ارزنده‌ای در کسب گفتار و رشد زبان کودک دارد.

رزاقی افزود: توانمند‌سازی ناشنوایان با آگاه‌سازی جامعه، آموزش معلول و خانواده معلول، ارائه آموزش‌های حرفه‌ ای، مشاوره حرفه‌ ای و تحصیلی و ارائه خدمات توانبخشی نیز در حال انجام است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: پرداخت مبلغ 320 میلیون ریال برای خرید سمعک و وسایل جانبی مورد نیاز ناشنوایان استان، پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال برای سه نفر از کودکان متقاضی کاشت حلزون و پرداخت یارانه به مبلغ 270 میلیون ریال به مرکز خانواده و کودک ناشنوا و کم ‌شنوای آوای فرشتگان شهرستان بیرجند در طول سال از اقدامات انجام شده در این حوزه است.

رزاقی برگزاری دوره‌های آموزشی برای ناشنوایان و خانواده‌ها، ارائه خدمات ارزیابی شنوایی و تنظیم سمعک، اعزام 30 نفر از ناشنوایان استان به اردوهای فرهنگی و تفریحی، پیگیری امور اشتغال ناشنوایان، اعطای جهیزیه و لوازم زندگی به ناشنوایان، حمایت مالی در راستای تأمین هزینه‌های تحصیل، درمان و لوازم ضروری را از دیگر خدمات سازمان بهزیستی استان به ناشنوایان و کم‌شنوایان برشمرد.

دو تا هشتم مهرماه هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است.