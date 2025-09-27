به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری‌فرد مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ضمن تبریک روز جهانی ناشنوایان به جامعه ناشنوایان ایران، برنامه غربالگری شنوایی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های پیشتاز و موفق در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها برشمرد و گفت: شنوایی یکی از حیاتی‌ترین حواس انسان برای رشد گفتار، زبان، یادگیری و تعاملات اجتماعی است. به‌طور متوسط در ایران از هر ۱۰۰۰ تولد زنده حدود ۳ مورد اختلال شنوایی دائمی شناسایی می‌شود، بررسی‌ها نشان داده‌اند که تشخیص کم‌شنوایی تا پیش از ۳ ماهگی و مداخله درمانی تا پیش از ۶ ماهگی می‌تواند نقش قابل‌توجهی در پیشگیری از معلولیت‌های دائمی شنوایی و پیامدهای آن ایفا کند.

وی افزود: سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان مجری اصلی برنامه این افتخار را دارد که در راستای ارتقا سلامت عمومی و پیشگیری از معلولیت‌ها و عوارض ناشی از آن، برنامه جامع غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی را از سال ۱۳۸۴ بعد از سپری کردن چندین سال اجرای پایلوت موفق به‌صورت فراگیر در سراسر کشور آغاز کند.

صفاری‌فرد درباره دستاوردهای بارز این برنامه در سال‌های اجرا بیان کرد: استقرار بیش از ۷۵۰ واحد غربالگری شنوایی نوزادان در کشور، پوشش بیش از ۹۵ درصد موالید زنده، شناسایی حدود ۵۰ هزار کودک دارای اختلالات شنوایی و پوشش حدود ۱۶ میلیون نفر از ابتدای برنامه تا کنون از جمله دستاوردهاست.

صفاری‌فرد عنوان کرد: سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۴۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه قرار گرفتند همچنین این برنامه با همکاری بخش غیردولتی (پوشش بیش از ۹۵ درصد جامعه هدف توسط این بخش) دنبال شد و در مناطق محروم و روستایی سالیانه حدود ۴۰۰ هزار نفر در برنامه‌های غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان ۳ تا ۵ سال به‌صورت رایگان غربال می‌شوند.

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور متذکر شد: روند اجرای موفق برنامه باعث شده است تا این برنامه به یکی از کامل‌ترین برنامه‌های بهداشتی کشوری تبدیل شود. پوشش بالا، نرخ تشخیص بسیار نزدیک به استانداردهای جهانی و مداخلات زودهنگام از ویژگی‌های بارز این برنامه است.

وی در پایان عنوان کرد: این برنامه می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های اصلی تحقق ماده ۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر «تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی» به‌شمار آید.