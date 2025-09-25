میز خدمت ویژه ناشنوایان در بهزیستی دهگلان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهزیستی دهگلان صبح پنجشنبه در حاشیه برپایی میز خدمت ویژه ناشنوایان که به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان و منظور دیدار چهرهبهچهره با افراد دارای معلولیت شنوایی و خانوادههای آنها برپا شد، به خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: این اقدام به منظور ایجاد ارتباط بیواسطه با جامعه هدف انجام شد تا بتوانیم بهصورت واقعی و بدون واسطه، در جریان مسائل، دغدغهها و نیازهای ناشنوایان عزیز قرار بگیریم.
قربانعلی رسولی با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال خانوادهها در شناسایی و پیگیری مشکلات افزود: بهزیستی به تنهایی قادر به پاسخگویی به تمامی مطالبات نیست و نیازمند همکاری و همافزایی با سایر دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و خیرین محلی است و میز خدمت فرصتی است تا این زنجیره ارتباطی تقویت شود.
نیازهای اولویتدار ناشنوایان، از سمعک تا اشتغال پایدار
وی یادآور شد: در جریان این میز خدمت، مهمترین درخواستهای ثبتشده از سوی افراد دارای معلولیت شنوایی و خانوادههایشان شامل تأمین سمعک و تجهیزات کمکشنوایی، ارائه کمکهزینههای درمانی و توانبخشی و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه ناشنوایان بیکار بود.
رسولی ضمن قول پیگیری فوری این موارد، اعلام کرد: فهرست کامل درخواستها به تفکیک موضوعی تهیه شده و به منظور تسریع در پاسخگویی، به بخشهای مرتبط در اداره کل بهزیستی استان ارسال خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین برخی از نیازهای فوریتی در قالب منابع داخلی شهرستان در دست اقدام قرار گرفته است.
رئیس بهزیستی دهگلان با بیان اینکه روز جهانی ناشنوایان فقط یک تقویم نیست، بلکه یادآوری یک وظیفه دائمی است، افزود: ما باید در سیاستگذاریهای محلی، ناشنوایان را به عنوان یک جامعه فعال، توانمند و مطالبهگر ببینیم؛ نه صرفاً مددجویان نیازمند کمک. توانمندسازی واقعی زمانی رخ میدهد که به آنها فرصت ابراز، آموزش و اشتغال داده شود.
وی در پایان از همراهی خانوادهها، مربیان مدارس استثنایی و کارشناسان توانبخشی در اجرای این طرح قدردانی کرد و بر استمرار چنین برنامههایی در طول سال تأکید کرد.
نظر شما