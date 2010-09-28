تخریب منابع طبیعی چالش ایلام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه در جلسه ستاد حفاظت از جنگل ها و مراتع ایلام اظهار داشت: طرح شناسایی و مدیریت مناطق بحرانی جنگلهای استان باید تهیه شود و احیای اراضی جنگل های تخریب شده نیز باید در دستور کار متولیان قرار گیرد.
وی افزود: خداوند طبیعت را برای ادامه حیات ما قرار داده که قوانین و معادلاتی دارد که باید آنها را رعایت کنیم، چرا که هر چه ما به طبیعت احترام بگذاریم، طبیعت نیز به ما نعمت افزون تر می بخشد.
این مقام مسئول اضافه کرد: جنگل ها و مراتع ارزشمند استان می توانند مانند نفت سودآوری داشته باشند و اگر به اقتصاد جنگل و بهره وری دقیق از آن بپردازیم و بدرستی مدیریت کنیم، می توانیم یک اقتصاد فعال را در بخش جنگل ها داشته باشیم.
استاندار ایلام با ذکر این مطلب که نباید به طبیعت بی رحمی کرد، گفت: بعضاً مشاهده می شود هر کس یا دستگاهی به بهانه ای اقدام به تخریب و نابود کردن این سرمایه خدادادی می کند.
اعلایی اضافه کرد: باید در استان کمیته ای تشکیل شود که مراحل حفظ، بهره برداری و توسعه منابع طبیعی در استان را مشخص کند و دستگاه های مختلف باید برای پیشبرد پروژه های صنعتی، راهسازی، گاز، برق و... بر طبق دستورالعمل تدوین شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام فعالیت کند.
وی با بیان اینکه برای حفظ مراتع و جنگل ها در استان، باید دامداران و کشاورزان را همراهی و یک برنامه آموزشی را طراحی کرد خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: باید بصورت خوشه ای شوراهای روستایی را آموزش دهید و آنها نیز دامدران و کشاورزان را تحت آموزش قرار دهند تا بتوان راه های صحیح صیانت از جنگل ها، مراتع را بصورت گسترده آموزش دهیم.
در ابتدای این دیدار مدیر کل منابع طبیعی استان و جمعی از مدیران در خصوص راه ها و چگونگی حفظ جنگل ها و مراتع استان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
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