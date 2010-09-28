تخریب منابع طبیعی چالش ایلام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه در جلسه ستاد حفاظت از جنگل ها و مراتع ایلام اظهار داشت: طرح شناسایی و مدیریت مناطق بحرانی جنگلهای استان باید تهیه شود و احیای اراضی جنگل های تخریب شده نیز باید در دستور کار متولیان قرار گیرد .

وی افزود: خداوند طبیعت را برای ادامه حیات ما قرار داده که قوانین و معادلاتی دارد که باید آنها را رعایت کنیم، چرا که هر چه ما به طبیعت احترام بگذاریم، طبیعت نیز به ما نعمت افزون تر می بخشد .

این مقام مسئول اضافه کرد: جنگل ها و مراتع ارزشمند استان می توانند مانند نفت سودآوری داشته باشند و اگر به اقتصاد جنگل و بهره وری دقیق از آن بپردازیم و بدرستی مدیریت کنیم، می توانیم یک اقتصاد فعال را در بخش جنگل ها داشته باشیم .

استاندار ایلام با ذکر این مطلب که نباید به طبیعت بی رحمی کرد، گفت: بعضاً مشاهده می شود هر کس یا دستگاهی به بهانه ای اقدام به تخریب و نابود کردن این سرمایه خدادادی می کند.

اعلایی اضافه کرد: باید در استان کمیته ای تشکیل شود که مراحل حفظ، بهره برداری و توسعه منابع طبیعی در استان را مشخص کند و دستگاه های مختلف باید برای پیشبرد پروژه های صنعتی، راهسازی، گاز، برق و... بر طبق دستورالعمل تدوین شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام فعالیت کند .

وی با بیان اینکه برای حفظ مراتع و جنگل ها در استان، باید دامداران و کشاورزان را همراهی و یک برنامه آموزشی را طراحی کرد خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: باید بصورت خوشه ای شوراهای روستایی را آموزش دهید و آنها نیز دامدران و کشاورزان را تحت آموزش قرار دهند تا بتوان راه های صحیح صیانت از جنگل ها، مراتع را بصورت گسترده آموزش دهیم .