اعضای جدید هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران معرفی شدند

رضا رضایی رئیس فعلی هئیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه مسئله رئیس و سایر اعضای هیئت مدیره اتحادیه طی یکی دو روز گذشته حل شد و اعضای جدید به اتاق بازرگانی استان تهران معرفی شدند.
وی افزود: بر این اساس آقای مهرداد نباتچیان به عنوان رئیس هئیت مدیره معرفی شده است. همچنین آقای بابک عابدینی به عنوان نایب رئیس اول و مهرداد توکلی به عنوان نایب رئیس دوم معرفی شدهاند. آقای غلامرضا شجاع هم به عنوان خزانهدار معرفی شده است.
رضایی درباره فرد معرفی شده برای دبیری اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران، گفت: هنوز شخصی برای این سمت معرفی نشده است اما انتخاب اول آقای مسعود فرشچی فرید خواهد بود در صورتی که خودش هم مایل به قبول آن باشد.
رئیس فعلی هئیت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران که از حضور در انتخابات اخیر کنارهگیری کرده بود، درباره زمان تحویل این سمت از جانب خود، ضمن اعلام اینکه "افراد مذکور به اتاق بازرگانی استانی تهران معرفی شدهاند" گفت: امیدوارم مسئولان اتاق بازرگانی به زودی با وارد کردن نام این افراد در روزنامه رسمی، وجه قانونی به مسئله ببخشند تا من هم بتوانم پستم را تحویل دهم.
معرفی اعضای جدید هیئت مدیره حدود 4 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ ایران و انتخاب این اعضا صورت میگیرد و یکی از دلایل اصلی این تاخیر اختلاف میان اعضا جدید راهیافته به هیئت مدیره اتحادیه برای انتخاب رئیس و معرفی او به اتاق بازرگانی استان تهران بوده است. با این حال در مدت یادشده هیئت مدیره قبلی مشغول انجام امور اتحادیه بوده است.
اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ سال 1385 با هدف ساماندهی صادرات محصولات این صنعت و استفاده از دستاوردهای جهانی و در جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات راهاندازی شد و در حال حاضر حدود 60 عضو دارد.
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