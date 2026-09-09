به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی رژیم اسرائیل اعلام کرد آژیرهای هشدار به دنبال گمانه زنی برای نفوذ یک فروند پهپاد در منطقه الغجر و کفار یوفال در مرز با لبنان به صدا درآمده است.

ارتش رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد آژیرهای هشدار در چند شهرک در الجلیل علیا به دلیل ظن نفوذ یک پهپاد فعال شده و نیروهای این رژیم در حال بررسی موضوع هستند.

جبهه داخلی رژیم اسرائیل در ادامه اعلام کرد که دامنه به صدا درآمدن آژیرهای هشدار به بیت هلل در شرق کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی نیز گسترش یافته است.