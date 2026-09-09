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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۷

فعال شدن آژیر هشدار در شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی هم‌مرز با لبنان

فعال شدن آژیر هشدار در شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی هم‌مرز با لبنان

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در چند شهرک در منطقه مرزی با لبنان به دنبال گمانه زنی نفوذ یک فروند پهپاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی رژیم اسرائیل اعلام کرد آژیرهای هشدار به دنبال گمانه زنی برای نفوذ یک فروند پهپاد در منطقه الغجر و کفار یوفال در مرز با لبنان به صدا درآمده است.

ارتش رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد آژیرهای هشدار در چند شهرک در الجلیل علیا به دلیل ظن نفوذ یک پهپاد فعال شده و نیروهای این رژیم در حال بررسی موضوع هستند.

جبهه داخلی رژیم اسرائیل در ادامه اعلام کرد که دامنه به صدا درآمدن آژیرهای هشدار به بیت هلل در شرق کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی نیز گسترش یافته است.

کد مطلب 6942875

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