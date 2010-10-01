پایانی غم انگیز برای سرای دلگشای بازار/ تخریب از دیشب شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از اهالی بازار بزرگ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند: عوامل فردی که مالک واحدهای تجاری متعددی در بازار تهران از جمله پاساژ رضای بازار است از شب گذشته ( پنجشنبه ) تخریب سقف مغازها و سرای دلگشای بازار را آغاز کرده اند. این در حالی است که سرای دلگشا (وزیرنظام) سال 1356 به شماره 19848 در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

محمدعلی محمدی مدیر بافت تاریخی شهرداری منطقه 12 در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار بی اطلاعی از تخریب سرای دلگشا گفت: از مدتها قبل مغازه داران این سرا حکم تخلیه را گرفته بودند اما چون دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی مجوز تخریب سرای دلگشا را به مالک آن داده نه تنها شهرداری منطقه 12 بلکه سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی حفاظت از بناهای تاریخی نیز نمی تواند کاری انجام دهد.

وی افزود: بر اساس ادعای مالک و همچین حکم دادگاه، ثبت سرای دلگشا در فهرست آثار تاریخی باید با رضایت مالک انجام می شده اما چون رضایت او جلب نشده ثبت آن از اساس مشکل داشته است.



محمدی تاکید کرد: این ادعای مالک باعث شد دادگاه حکم خروج سرای دلگشا از فهرست آثار ملی را صادر کند.

سرای دلگشا تنها محدوده قاجاری خیابان 15خرداد است که بعد از تعریض این خیابان از زمان بوذرجمهری تا کنون باقی مانده است.